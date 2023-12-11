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Татарский ниндзя готовится к финалу шоу СТС
Сегодня, 11 декабря, в 20.00 на СТС состоится долгожданный финал спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» с участием Эльмира Хазеева — спортсмена из Кукмора. Татарский герой может выиграть 5 млн рублей.
Эльмир — универсальный атлет, в арсенале которого рукопашный бой, бокс, легкая атлетика, двоеборье, троеборье, стрельба и даже место в Книге рекордов Гиннесса. Шоу «Суперниндзя» для Хазеева — очередной шанс доказать, что он лучший.
«Я нуждаюсь в постоянном движении и азарте, — признается спортсмен. — Выполняю нормативы, побеждаю и понимаю, что этого мало. Поставил рекорд России и подумал: почему не мировой? Спорт — единственный способ доказывать самому себе, что я чего-то стою. В себе уверен на сто процентов. Я чемпион практически всего, рекордсмен мира, России».
До финала телешоу не удалось дойти другим участникам из Казани: монтажнику радиоэлектронного оборудования Людмиле Гимадиевой, фитнес-тренеру и бодибилдеру Захару Молодину и полицейскому Андрею Куприянову.
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