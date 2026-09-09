Татарстан продолжает помогать Лисичанску: новая партия оборудования

Татарстан продолжает оказывать помощь подшефному Лисичанску. В этой работе участвуют районы республики, предприятия и предпринимательское сообщество. Очередную адресную помощь городу доставил Алексеевский район, сообщили в ходе визита заместителя Премьер-министра Татарстана Рината Садыкова и главы Алексеевского района Сергея Демидова.

Одним из пунктов поездки стала художественная школа Лисичанска. Весной ее воспитанники побывали в Татарстане: отдыхали в лагере «Добрый» в Высокогорском районе, посетили Казань и Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина. Во время поездки ребята делали зарисовки и фотографии, а после возвращения вместе с педагогами подготовили выставку по мотивам поездки. В школе также показали экспозицию, созданную по итогам визита в Татарстан.

Алексеевский район передал художественной школе оборудование для фотостудии. Помощь собрали при участии предпринимательского сообщества района. В школу доставили фотокамеру Canon EOS R8 с объективом Canon RF 35mm, фото вспышки, радиосинхронизаторы, стойки, систему студийного фона, отражатели и штатив.

«Во время прошлого приезда мы посетили художественную школу и спросили, чем можем поддержать детей. От преподавателей услышали о специфике занятий: не всегда есть возможность работать на открытом воздухе. Тогда мы предложили сделать здесь фотостудию, которая позволит заниматься в помещении и творить. Идея понравилась. За это время предпринимательское сообщество нашего района откликнулось, оборудование подбирали с учетом рекомендаций специалистов. Думаю, студия позволит раскрыть новые грани талантов ребят и запечатлеть важные моменты не только школьной, но и городской жизни», – подчеркнул Сергей Демидов.

Педагоги подготовили материальную базу для занятий во время летних каникул. Воспитанники школы уже занимаются живописью и графикой, работают с акварелью и гуашью. Теперь они смогут осваивать фотографию, работать со светом, композицией и кадром.

Кроме того, школе передали материалы для занятий изобразительным искусством – акварельную бумагу форматов А1–А3, наборы акварели и гуаши, кисти и другие принадлежности. Свои работы школьники представили Ринату Садыкову и Сергею Демидову.

«Детские эмоции, детские глаза не врут. Тот восторг, который ребята получили от поездки в Татарстан, конечно, не скроешь. Даже в той непростой обстановке, в тех условиях, в которых они сейчас здесь живут, дети есть дети. Очень приятно видеть эти заряженные добротой, радостью, энергией глаза. И отдельно хочу отметить педагогов этой художественной школы. То, что они делают, очень дорого стоит. В этой непростой ситуации они вкладывают в детей не только знания, но и очень много духовного – в их развитие, в творчество», – отметил Сергей Демидов.

Также Алексеевский район сформировал часть адресной помощи по заявке Лисичанска для коммунальных служб и подготовки города к отопительному сезону. Груз передали гуманитарному центру. В него вошли более 700 наименований: 20 светодиодных панелей, 80 линейных светильников, три генератора, 20 масляных радиаторов, 100 плит ОСП, 43 рулона сетки-рабицы, 10 рулонов изолона, накопительные водонагреватели, распределительные щиты, лопаты, инструменты, расходные материалы и комплектующие для инженерных систем.

Оборудование и материалы будут использоваться при подготовке объектов к отопительному сезону, ремонте и обслуживании инженерных сетей, а также в текущей работе коммунальных служб.