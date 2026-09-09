Студента, вступившегося за девушку, избили у бара в Иннополисе на глазах ГБР

Компания мужчин напала на студента возле бара в Иннополисе. Конфликт произошел из-за того, что мужчины приставали к девушке, а, по-видимому, получив отказ, оскорбили ее. За девушку вступился молодой человек.

Потасовка произошла у входа в заведение. В ответ на замечания студента, один из дебоширов ударил его кулаком в лицо, парень упал. За конфликтом следили сотрудники ГБР, однако они не остановили агрессора вовремя.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, сообщение об инциденте поступило в межмуниципальный отдел МВД «Верхнеуслонский». По данному факту проводится проверка.