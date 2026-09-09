«Вылил санитайзер на спящую и поджег»: жителя РТ судят за попытку убить жену

До суда в Татарстане дошло резонансное дело о том, как пьяный мужчина облил спиртосодержащей жидкостью жену и поджег ее. В этот момент в квартире мирно спали их маленькие дочки. Почему пострадавшая отказалась от показаний, где сейчас дети, и как на обвинения ответил сам мужчина, – выяснял «Татар-информ».





Фото: Прокуратура РТ

«Он понимал, что выбрал для супруги особо мучительный способ лишения жизни»

В Менделеевском районном суде сегодня стартовал процесс над Геннадием Сорокиным, которого обвиняют в покушении на убийство собственной жены с особой жестокостью.

На процесс сегодня пришло множество свидетелей, мужчина в «аквариуме» чувствовал себя совершенно спокойно, в руках у него была папка с документами. После подтверждения личности Геннадия Сорокина суд предоставил слово гособвинителю.

По версии следствия, в ночь на 3 июня в квартире одного из домов на улице Северной в Менделеевске пьяный Геннадий Сорокин поссорился с женой и решил ее убить.

«Сорокин полностью понимал, что выбрал для супруги особо мучительный способ лишения жизни, путем сожжения заживо. Он проявил исключительное безразличие и безжалостность, понимая, что открытый огонь внутри квартиры представляет опасность для жизни не только супруги, но и троих малолетних дочек возрастом трех, пяти и десяти лет. Также в квартире находились его мать и друг семьи», – рассказал государственный обвинитель.

Геннадий Сорокин принес из ванной в спальню пластиковую бутылку, в которой находилась легковоспламеняющееся жидкость. По версии следствия, это был санитайзер для рук, содержащий 65% изопропилового спирта.

«Он подошел к супруге, лежащей на диване, вылил на ее одежду и тело жидкость, потом вынул из кармана своей олимпийки зажигалку и поджог испарения. Тогда она загорелась», – добавил он.

Покушение на убийство или случайность?

Позже эксперт заключил, что женщина получила ожоги 1-3 степени общей площадью 45% от поверхности тела. Обожжены были голова, шея, тело, руки и правое бедро. Кроме того врачи диагностировали у нее ожоги дыхательных путей. Следствие уверено, что довести задуманное до конца мужчине не удалось только потому, что горящую женщину потушили его мать и друг семьи, который находились в этов время с ними в квартире. Кроме того, ей своевременно оказали помощь приехавшие на вызов медики.

Геннадий Сорокин вину не признает, сегодня он заявил суду, что выскажется по обстоятельствам дела позже. Тогда суд допросил пострадавшую женщину и свидетеля – это был тот самый друг семьи, который в ту ночь находился с ними в квартире.

Участников процесса немало удивили сегодня слова пострадавшей женщины – она заявила, что отказывается от показаний, данных во время следствия. И назвала произошедшее «случайностью».

Ее отказ от показаний вряд ли спасет мужа от наказания, но сильно усложнит работу сотрудников правоохранительных органов. Свои слова, сказанные во время следствия, сегодня в суде опроверг и свидетель. Он заявил, что в ту ночь спал и ничего не видел.

Лечение пострадавшей завершено, сейчас она живет дома вместе с детьми.

Геннадию Сорокину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Видео: Прокуратуры РТ