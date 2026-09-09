Почти 1,7 тыс. альметьевцев закрыли больничные через MAX

Фото: © пресс-служба Альметьевской ЦРБ

Почти 1,7 тыс. пациентов Альметьевской ЦРБ, детской больницы с перинатальным центром и городской поликлиники №3 закрыли больничные дистанционно через мессенджер MAX с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Альметьевской ЦРБ.

Услуга дистанционного закрытия больничного листа доступна для пациентов, оформивших его в связи с гриппом, ОРВИ и другими вирусными инфекциями, а также по уходу за ребенком. Основное условие — полное выздоровление и готовность приступить к работе или учебе.

Решение о выписке принимает врач, по итогам онлайн-консультации. Готовый документ приходит в чат-бот «Госуслуги». Сведения о закрытом листке нетрудоспособности автоматически поступают работодателю.

«Дистанционное закрытие больничного — это реальное удобство для пациентов. Мы видим, что сервис востребован, и будем продолжать развивать цифровые форматы взаимодействия с жителями», – отметил главврач Альметьевской ЦРБ Алмаз Алиуллин.

Инструкция по закрытию больничного дистанционно:

1. Откройте чат-бот в мессенджере MAX по ссылке;

2. Пройдите идентификацию, укажите дату рождения, номер полиса ОМС и номер мобильного телефона;

3. В основном меню выберите: «Запись на приём» → «Онлайн-прием»;

4. Укажите цель визита: «Закрытие листка нетрудоспособности»;

5. Выберите профиль врача и конкретного специалиста;

6. Укажите удобные дату и время консультации;

7. Подтвердите запись.

После подтверждения в приложение MAX придет уведомление с подробностями о предстоящем онлайн-приеме. Врач свяжется с вами в назначенное время и дистанционно закроет больничный при отсутствии медицинских противопоказаний.

Услуга реализована в рамках национального проекта «Экономика данных» и доступна для пациентов всех трех учреждений, входящих в структуру ЦРБ: головной больницы, детской больницы с перинатальным центром и городской поликлиники №3.