«Привыкайте искать позитив»: 6 советов от Минниханова на «Недетском разговоре»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со студентами и ответил на их вопросы. Что он посоветовал молодежи, какие поручения дал по итогам разговора и как вспоминал собственные студенческие годы – в репортаже «Татар-информа».





Встреча студентов с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в формате «Недетский разговор» прошла в экстрим-парке «Урам»

Фото: rais.tatarstan.ru

Совет №1: Нужно держаться вместе с коллективом

Встреча студентов с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в формате «Недетский разговор» прошла в экстрим-парке «Урам». Также на встрече присутствовали руководители министерств и ведомств, которым он давал поручения в зависимости от запросов молодых людей. Интересно, что в этот раз для мероприятия был выбран не лекционный зал, а одно из помещений для катания на скейтбордах, что придало беседе еще более неформальную атмосферу.

«У нас есть добрая традиция проводить такие встречи. Тем более что у нас есть такое замечательное место для этого. Нам важно понимать, как вы мыслите, поэтому эта беседа будет полезна как вам, так и нам», – обратился к студентам Минниханов.

Небольшой стартовый блиц был посвящен студенческим годам Раиса Татарстана. В частности, он рассказал о своей стипендии.

«Я был стипендиатом из района, поэтому у меня стипендия была немножко больше, чем у других студентов. На девять рублей. Они 40 получали, 49. Неплохие деньги были», – рассказал Минниханов.

Также он вспомнил о своем первом заработке. В бытность студентом на практике он заработал 119 рублей на Волгоградском тракторном заводе.

«Важно держаться вместе, в коллективе. Это очень важно. От того, в какой коллектив ты попал, зависит очень многое», – дал совет студентам Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Совет №2: Ищите позитив

На вопрос о том, какие страны во время командировок особенно впечатлили его, Рустам Минниханов особенно отметил Сингапур, который за короткий срок совершил огромный рывок в своем развитии.

«Сингапур за сорок лет сделал скачок от феодального государства до лидера по многим направлениям. Также интересно развитие Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана», – сказал Раис РТ.

По его словам, Татарстан также продолжает поступательное движение вперед и перенимает лучший опыт со всего мира.

«Если ты настроен позитивно, то идет развитие. Если ты настроен позитивно, ты ищешь позитив, если негативно, то ищешь недостатки. Так что привыкайте искать именно позитив», – подчеркнул Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Совет №3: Нужно быть бдительным и аккуратным

На сегодняшний день важно соблюдать бдительность. Сейчас непростое время, которое требует большой внимательности, добавил Раис РТ.

«Нужно быть более бдительным и аккуратным. Сегодня это очень важно. Это нормально, мы это переживем, бояться нельзя. Но геройство здесь ни к чему. Не упрощайте», – заявил Минниханов.

Особенно важным становится соблюдение правил безопасности во время беспилотных атак. Рустам Минниханов напомнил о необходимости использования укрытий.

Фото: rais.tatarstan.ru

Совет №4: История – это очень важно, все мы должны ее знать

К Рустаму Минниханову обратился молодой преподаватель истории с просьбой о поддержке археологических исследований. Раис Татарстана поручил проработать соответствующие предложения и подчеркнул важность изучения истории.

«История – это наша основа. Кто мы и откуда? Это очень важно, и все мы должны об этом знать. Если у вас есть конкретные предложения, то обозначьте их министру образования, он тоже здесь на встрече. Очень хороший вопрос», – отметил Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Совет №5: Осваивайте искусственный интеллект

В Татарстане активно осваивается искусственный интеллект, он позволяет оптимизировать многие процессы, ответил на следующий вопрос Минниханов.

«Я к этому отношусь серьезно, потому что мир в этом направлении очень продвинулся. У нас есть целая программа обучения: мы всех своих служащих пропускаем через эту программу, чтобы они умели работать с ИИ», – отметил он.

Рустам Минниханов и сам активно осваивает работу с искусственным интеллектом, и слушает лекции по этой теме.

Фото: rais.tatarstan.ru

Совет №6: Никогда не унывайте, у вас всё будет хорошо

Рустам Минниханов отметил позитивную обстановку встречи и призвал студентов не отчаиваться, даже если что-то не получается.

«Я очень рад с вами встретиться, это очень позитивная беседа. Не все мои встречи такие, – улыбнулся Минниханов. – Вы все очень интересные, значит, у вас всё получится. Главное, чтобы было желание. Никогда не унывайте, даже если что-то не получается. Вы большие молодцы, у вас всё будет хорошо».

В пример он привел девушку, сидящую в зале. Она инвалид по зрению и активно занимается вокалом. Она обратилась к Минниханову с просьбой помочь трудоустроиться к звездам татарской эстрады и даже исполнила акапельно песню на татарском языке.

Раис Татарстана поддержал это начинание и поручил министру культуры РТ Ираде Аюповой помочь девушке. И сразу после встречи у них состоялся диалог.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поручил проработать вопрос появления автобусной остановки у экстрим-парка «УРАМ»

На встрече Раис Татарстана дал ряд важных для молодых людей поручений. Например, одна из студенток обратила внимание на то, что добираться на общественном транспорте до экстрим-парка очень неудобно.

«Это очень важный вопрос. Мы услышали и обязательно вопрос возьмем. Нужно довести эту работу до конца», – поручил Минниханов.

Как пояснил глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов, Комитет по транспорту Казани уже прорабатывает этот вопрос. Вскоре некоторые автобусы будут сворачивать с «Миллениума» в сторону экстрим-парка.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поддержал идею проведения международных соревнований по скейтбордингу в Казани

К Минниханову обратился молодой скейтбордист Амир, который предложил провести международные соревнования по скейтбордингу в Казани. Минниханов поддержал эту инициативу.

«К нам уже приезжал международный представитель из Италии, мы посмотрели объекты. Мы готовы», – пояснил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Рустама Минниханова пригласили на свадьбу

Прямо на встрече Рустама Минниханова пригласила на свадьбу пара студентов. Он – из Татарстана, она – из Мордовии. Торжество будущие молодожены планируют в сентябре.

«Мы поздравляем вас. На самом деле свадьба штука такая... Желательно, чтобы она в жизни была только один раз. Бывает у некоторых по-разному, но я желаю, чтобы вы жили в мире и согласии. Тем более в Мордовии наши друзья работают. Породнились бы еще сильнее благодаря этому», – улыбнулся в ответ Минниханов.

Он напомнил, что Мордовию возглавляет уроженец Татарстана Артем Здунов.