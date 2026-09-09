Более 5,8 млн избирательных бюллетеней отправили из Казани в районы Татарстана

Более 5,8 млн бюллетеней в сопровождении охраны отправили сегодня из Казани в районы Татарстана. Они поступят в территориальные избирательные комиссии и к первому дню голосования, 18 сентября, будут на участках, сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Бюллетень – это главный документ для реализации конституционного права избирателей. Поэтому сегодня у нас важное событие – этот главный документ избирательной кампании под военизированной охраной мы отправим до 14 сентября в муниципальные образования республики. Все бюллетени имеют высокую степень защиты», – заявил он.

Кондратьев добавил, что сегодня в Татарстане начали работу участковые избирательные комиссии (УИК). «Это тоже очень важно – избиратели могут обратиться в свою участковую избирательную комиссию, чтобы уточнить информацию, определиться с форматом голосования, подать заявление на «Мобильный избиратель» или о голосовании на дому. То есть весь спектр избирательных действий сегодня доступен в УИК», – отметил он.

В городах участковые избирательные комиссии работают с 9.00 до 20.00, в сельских населенных пунктах – с 8.00 до 19.00, уточнил глава Центризбиркома.

Генеральный директор «Идел-Пресс» Анас Аскаров рассказал, что работа по изготовлению бюллетеней на предприятии была организована в течение 13 дней круглосуточно. Всего было израсходовано 60 тонн бумаги и 500 килограммов краски.

«Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы отпечатали в количестве более 2,9 млн экземпляров. Они синего цвета, отпечатаны на офсетной бумаге плотностью 65 граммов. Мы использовали уникальную защитную тангирную сетку – это разработка специалистов нашей типографии. В этом году мы впервые внедрили микрошрифт, который можно увидеть только через сильно увеличивающую лупу. Его размер – 200 микрометров», – подчеркнул Аскаров.

По его словам, для шести одномандатных избирательных округов также отпечатали более 2,9 млн бюллетеней, они зеленого цвета.

Под контролем специальной комиссии было уничтожено около 1% избирательных бюллетеней, на которых при печати выявили брак. «Это небольшой процент», – уточнил гендиректор «Идел-Пресс».

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.