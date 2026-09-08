На «Алтын минбаре» прошли показы фильма Фарита Фарисова «Искусство побеждать»

Фото: пресс-служба Татарской национально-культурной автономии Москвы

В рамках программы «Казанские премьеры» XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» 5 и 7 сентября прошли показы короткометражного игрового фильма «Искусство побеждать». Картину создали с использованием искусственного интеллекта.

Фильм снят по мотивам одноименной книги заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ и главы Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарита Фарисова.

Представляя картину зрителям кинотеатра «Мир», режиссер и автор сценария Фарит Фарисов, заслуженный работник культуры Татарстана и Башкирии, рассказал о двойственной природе новых технологий. По его словам, искусственный интеллект можно сравнить с огнем, который способен как принести пользу и согреть, так и причинить вред. Фарисов считает, что при правильном использовании новые технологии могут быть полезны.

Фото: пресс-служба Татарской национально-культурной автономии Москвы

Режиссер также рассказал о главной идее картины. По его словам, высшим законом для правителя должно быть благо его народа, а воспитание важнее знаний. Фарисов отметил, что фильм рассчитан не на всех зрителей и некоторые могут его не понять, однако, по его мнению, на тех, кому удастся осмыслить заложенные в картину идеи, она способна повлиять.

Сюжет фильма посвящен встрече полководца Тамерлана, роль которого исполнил актер Рамиль Сабитов, и Харуна ар-Рашида, сыгранного самим Фарисовым. После беседы и наставлений шейха Тамерлан принимает решение отказаться от штурма Булгара. В сюжете картины сочетаются исторические факты и художественный вымысел.

Гости специального показа обратили внимание на необычный формат фильма и его значение для знакомства с культурным наследием.

Директор средней общеобразовательной школы №101 имени П.А. Полушкина – Центра образования Советского района Казани Татьяна Петрова отметила важность подобных картин для подрастающего поколения и предложила показывать их в школах. По словам педагога, в фильме затрагиваются важные жизненные ценности, а особенно ее заинтересовала мысль об истории и братстве.

Фото: пресс-служба Татарской национально-культурной автономии Москвы

Заслуженный артист России, народный артист Татарстана, лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая Рамиль Тухватуллин обратил внимание на смелость авторов картины. Он назвал «Искусство побеждать» новым жанром в кинематографе – «технокино».

По его мнению, история, созданная с помощью искусственного интеллекта, может быть более интересна молодежи, а сам фильм опережает свое время, по крайней мере в Татарстане.

Заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана Мансур Джалялетдин отметил просветительскую работу автора фильма. Он назвал Фарисова учителем, который своим примером, видеороликами, многочисленными книгами и фильмами занимается воспитательной работой.

Работы Фарита Фарисова не первый год участвуют в Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар». В 2025 году его документальный фильм «Дом» получил сразу две награды фестиваля. Картина победила в номинации «Война и мир», а также получила специальный приз Всемирного конгресса татар.