Еще полторы тысячи казанских семей получили доступ к гигабитному интернету МТС

Фото: пресс-служба МТС

МТС, цифровая экосистема, расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с получили жители еще десяти многоквартирных домов в Советском и Кировском районах города.

Пропускная способность нового телеком-оборудования, установленного специалистами оператора, способна поддерживать стабильную скорость интернета на любом домашнем устройстве даже в период пиковых нагрузок.

«Домашний интернет уже давно входит в базовый набор необходимой для жизни инфраструктуры в городе. Особенно это заметно с приближением осени – с началом учебного года и с завершением отпускного сезона повышается нагрузка на сети, а также вырастает спрос на домашние цифровые сервисы. Мы обновляем сеть в существующем жилом фонде и обеспечиваем инфраструктурой новостройки, чтобы все могли использовать привычные цифровые сервисы», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В домах, особенно недавно построенных, где может быть нестабильная мобильная связь, Wi-Fi также можно использовать для звонков. «Голос» будет передаваться не через мобильную сеть, а по WiFi – благодаря бесплатной технологии VoWiFi, которая есть в каждом современном смартфоне.