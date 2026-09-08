Погрузка на железной дороге в Татарстане за восемь месяцев выросла почти на 8%

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Погрузка на железной дороге в Татарстане в январе – августе достигла 10,6 млн тонн. Это на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За восемь месяцев на железнодорожных станциях Татарстана погружено нефти и нефтепродуктов – 7,6 млн тонн, химикатов и соды – 1 млн тонн, химических и минеральных удобрений – 661,5 тыс. тонн, зерна – 474,4 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

За январь – август погрузка нефти и нефтепродуктов выросла на 7,7% по сравнению аналогичным периодом 2025 года, химических и минеральных удобрений – на 15%, зерна – на 79,8%, а химикатов и соды снизилась на 1,5%.

В августе погрузка на железной дороге в Татарстане составила 1,5 млн тонн, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Горьковской железной дороге насчитывается 368 станций, из которых 243 ведут грузовые операции. Крупные сортировочные станции – Нижний Новгород-Сортировочный, Лянгасово, Юдино и Агрыз.