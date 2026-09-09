Минниханов оценил модернизацию производства на заводе «Элекон»
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский завод «Элекон». Предприятие работает с 1939 года и специализируется на разработке и производстве электрических соединителей, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Во время визита Минниханов осмотрел модернизированные цеха завода. Он также почтил память сотрудников предприятия, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложил цветы к Стеле памяти. В церемонии участвовали труженицы тыла Пелагея Самарина и Мария Лобашова, каждая из которых проработала на «Элеконе» около 40 лет.
После этого Раис Татарстана встретился с коллективом предприятия. Минниханов отметил, что «Элекон» входит в число ведущих предприятий России и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. По его словам, на заводе последовательно модернизируют производство, а у предприятия есть хорошие перспективы для дальнейшего развития. Он также поблагодарил сотрудников за их работу.
Во встрече приняли участие представители трудовой династии Ванюрихиных-Фуфлыгиных, три поколения которой работают на заводе. Они поблагодарили руководство Татарстана за внимание к предприятию и его поддержку.
Минниханов отметил важность трудовых династий для сохранения преемственности и устойчивого развития производства. Он напомнил, что в Татарстане работает электронная Доска почета, где сейчас размещены истории 15,3 тыс. работников. Раис республики подчеркнул уважительное отношение к людям труда в Татарстане и поручил проработать дополнительные меры поощрения ветеранов предприятий.
Во время встречи молодые специалисты попросили рассмотреть дополнительные меры поддержки при покупке жилья. Минниханов отметил, что республика уделяет этому вопросу особое внимание. В Татарстане действуют программа поддержки молодых семей и программа социальной ипотеки, а некоторые предприятия строят арендное жилье для своих работников.
Раис республики заявил, что поддержку молодых специалистов продолжат, а власти будут работать над новыми мерами.
Сотрудники «Элекона» также подняли вопрос транспортной доступности предприятия. Более 120 работников завода живут в микрорайоне «Салават Купере», однако после изменения схемы движения автобуса №62 им стало сложнее добираться до работы. Сотрудники попросили восстановить прежний маршрут.
Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров сообщил, что маршрут планируют вернуть через остановку «Солнышко», после чего специалисты оценят пассажиропоток.
Минниханов поручил взять ситуацию на контроль. Он отметил, что необходимые работникам маршруты должны обеспечивать возможность комфортно добираться до предприятия, и призвал руководство завода также подключиться к решению вопроса.
Во встрече участвовали и ветераны специальной военной операции. Минниханов поблагодарил их за вклад в обеспечение безопасности страны. Он отметил, что в Татарстане на постоянной основе поддерживают участников СВО и членов их семей, а особое внимание уделяют родственникам погибших бойцов.