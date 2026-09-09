Минниханов оценил модернизацию производства на заводе «Элекон»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский завод «Элекон». Предприятие работает с 1939 года и специализируется на разработке и производстве электрических соединителей, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Во время визита Минниханов осмотрел модернизированные цеха завода. Он также почтил память сотрудников предприятия, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложил цветы к Стеле памяти. В церемонии участвовали труженицы тыла Пелагея Самарина и Мария Лобашова, каждая из которых проработала на «Элеконе» около 40 лет.

После этого Раис Татарстана встретился с коллективом предприятия. Минниханов отметил, что «Элекон» входит в число ведущих предприятий России и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. По его словам, на заводе последовательно модернизируют производство, а у предприятия есть хорошие перспективы для дальнейшего развития. Он также поблагодарил сотрудников за их работу.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во встрече приняли участие представители трудовой династии Ванюрихиных-Фуфлыгиных, три поколения которой работают на заводе. Они поблагодарили руководство Татарстана за внимание к предприятию и его поддержку.

Минниханов отметил важность трудовых династий для сохранения преемственности и устойчивого развития производства. Он напомнил, что в Татарстане работает электронная Доска почета, где сейчас размещены истории 15,3 тыс. работников. Раис республики подчеркнул уважительное отношение к людям труда в Татарстане и поручил проработать дополнительные меры поощрения ветеранов предприятий.

Во время встречи молодые специалисты попросили рассмотреть дополнительные меры поддержки при покупке жилья. Минниханов отметил, что республика уделяет этому вопросу особое внимание. В Татарстане действуют программа поддержки молодых семей и программа социальной ипотеки, а некоторые предприятия строят арендное жилье для своих работников.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис республики заявил, что поддержку молодых специалистов продолжат, а власти будут работать над новыми мерами.

Сотрудники «Элекона» также подняли вопрос транспортной доступности предприятия. Более 120 работников завода живут в микрорайоне «Салават Купере», однако после изменения схемы движения автобуса №62 им стало сложнее добираться до работы. Сотрудники попросили восстановить прежний маршрут.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров сообщил, что маршрут планируют вернуть через остановку «Солнышко», после чего специалисты оценят пассажиропоток.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов поручил взять ситуацию на контроль. Он отметил, что необходимые работникам маршруты должны обеспечивать возможность комфортно добираться до предприятия, и призвал руководство завода также подключиться к решению вопроса.

Во встрече участвовали и ветераны специальной военной операции. Минниханов поблагодарил их за вклад в обеспечение безопасности страны. Он отметил, что в Татарстане на постоянной основе поддерживают участников СВО и членов их семей, а особое внимание уделяют родственникам погибших бойцов.