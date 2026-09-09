«Ваше время истекло»: Вайдель и Мерц устроили скандал в Бундестаге из-за России

Канцлер Германии Фридрих Мерц и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель вступили в перепалку во время дебатов в Бундестаге. Политики поспорили о политике Берлина в отношении России и Украины, а также о миграции и экономике, сообщает РИА Новости.

Вайдель обвинила немецкое правительство в усилении конфронтации с Россией и «военной пропаганде». По ее мнению, власти таким образом пытаются отвлечь внимание жителей Германии от результатов собственной политики.

«В то время как США предпринимают очередную попытку положить конец конфликту на Украине, они лишь усиливают военную риторику, обостряют конфронтацию с Россией и сжигают последние мосты, чтобы отвлечь внимание от собственной катастрофы», – заявила политик.

Вайдель также раскритиковала действия правительства Германии в сфере миграции и энергетики и призвала возобновить поставки российского газа. Кроме того, она напомнила о поражении Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в Саксонии-Анхальт.

«Вы так и не поняли, что пытались донести до вас избиратели в прошлое воскресенье. Впрочем, это уже едва ли имеет значение, потому что ваше время все равно истекло», – обратилась Вайдель к Мерцу.

В ответ канцлер назвал сопредседателя АдГ «разрушительной силой» и заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину.

«Вы открыто демонстрируете поистине гротескную подмену понятий, меняя местами жертву и агрессора», – сказал Мерц.

Канцлер также заявил, что НАТО, Евросоюз и Германия не угрожали России, а Украина до начала специальной военной операции двигалась в сторону вступления в ЕС.

«Вы поддерживаете Россию. Именно в этом и заключается глубокий раскол между вами и нами», – заявил Мерц.

Во время выступления канцлера представители АдГ неоднократно прерывали его репликами.

Мерц также раскритиковал предложения АдГ о «ремиграции». По его словам, их реализация привела бы к отъезду из страны большого числа работников с миграционным происхождением и создала бы проблемы для немецкой экономики. Канцлер заявил, что в таком случае в стране не смогут нормально работать учреждения по уходу за пожилыми людьми, больницы и рестораны.

«Альтернатива для Германии» по итогам выборов в парламент Саксонии-Анхальт получила около 44% голосов. Партия выступает за ужесточение миграционной политики, а также за изменение нынешнего курса Берлина в отношениях с Россией.

Христианско-демократический союз Мерца потерпел поражение на региональных выборах. Канцлер признал неудачный для партии результат. Выборы прошли на фоне снижения поддержки самого Мерца и недовольства части избирателей ситуацией в экономике и стоимостью жизни.