«Мастеровые» покажут спектакль к 400-летию Набережных Челнов и 50-летию КАМАЗа

Фото: пресс-служба фонда "Живой город"

В театре «Мастеровые» 12 сентября состоится премьера спектакля «Люди города Н» в постановке режиссера и соучредителя фонда «Живой город» Дианы Сафаровой и режиссера Ильнура Гарифуллина.

«Люди города Н», первый мюзикл в истории театра «Мастеровые», это рассказ о людях, которые строили легендарный КАМАЗ и белокаменный город на Каме.

Спектакль основан на реальных историях жителей Набережных Челнов и работников завода. «Люди города Н» войдут в постоянный репертуар театра.

«Это масштабный проект, поскольку в спектакле участвует практически вся труппа. Мы даже между собой говорим, что у нас завод по производству спектакля. Сам спектакль – это КАМАЗ», – считает Диана Сафарова.

Фото: пресс-служба фонда "Живой город"

Главный режиссер – Диана Сафарова. Режиссер-постановщик – Ильнур Гарифуллин. Исполнительный продюсер – Наргис Самигуллина. Художник-постановщик – Алексей Лобанов. Композитор – Тимур Валеев. Автор текста песен – Анна Валеева. Хореографы – Марсель и Мария Нуриевы. Художник по свету – Евгений Ганзбург. Медиа-художники – студия «Взмах».

Премьера приурочена к 50-летию выпуска первого автомобиля КАМАЗ и 400-летию города Набережные Челны. Спектакль создан командой фонда «Живой город» при поддержке ПАО «КАМАЗ».