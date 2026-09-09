На рейтинг «Татары года – 2026» подали около 160 заявок

На ежегодный рейтинг «Татары года – 2026» поступило около 160 заявок. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил автор проекта и главный редактор «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев. Заявки принимали с июня по сентябрь. Около ста из них подали команды и единомышленники номинантов, а остальные – эксперты рейтинга.

В этом году организаторы впервые провели Open Call, собирая заявки через соцсети. «Каждая анкета, которую мы получаем, – это повод для публикации. Там и "Неудача года", и "Событие года". Читая их, мы видим палитру мнений. Задача рейтинга – находить новые имена, поддерживать этих людей», – пояснил Минвалеев.

Номинироваться могут как люди, так и проекты. Главное условие – кандидат не может выдвинуть себя сам, его должны поддержать сторонники или эксперты. В планах организаторов – создание новых номинаций, включая «Корпорация Татарстана» для предпринимателей с нестандартным подходом к бизнесу.