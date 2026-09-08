news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 сентября 2026 11:47

В Казани открылась выставка «Дальневосточный финал» о завершении Второй мировой

Читайте нас в
Телеграм

В Историческом парке «Россия – Моя история» в Казани 3 сентября начала работу мультимедийная выставка «Дальневосточный финал. От войны к миру». Проект приурочен ко Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сообщили организаторы.

Выставка насчитывает 20 залов и занимает площадь более 2,1 тыс. кв. метров. Проект освещает ключевые военные операции завершающего этапа Второй мировой войны: освобождение Южного Сахалина, Курильских островов, Маньчжурии и Кореи. Посетители могут узнать о военных операциях, приведших к разгрому Квантунской армии, о высадке десанта на Шумшу, штурме Харамитогского укрепрайона и десантах в портах Торо и Маока. Экспозиция будет работать до 23 октября.

В Татарстане по инициативе полпреда Президента РФ Игоря Комарова реализуется общественный проект ПФО «Герои Отечества», направленный на увековечение памяти погибших защитников Отечества и поддержку участников героических событий.

Экспозиция создана при поддержке Министерства просвещения РФ, Правительства и Министерства культуры Сахалинской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

#исторический парк казани #выставка #минпросвещения рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Дождливая погода в Татарстане сохранится до 10 сентября

Дождливая погода в Татарстане сохранится до 10 сентября

7 сентября 2026
Более 100 школьников и студентов исполнили «Туган тел» у Нацбиблиотеки РТ

Более 100 школьников и студентов исполнили «Туган тел» у Нацбиблиотеки РТ

8 сентября 2026
Новости партнеров