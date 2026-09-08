В Казани открылась выставка «Дальневосточный финал» о завершении Второй мировой

В Историческом парке «Россия – Моя история» в Казани 3 сентября начала работу мультимедийная выставка «Дальневосточный финал. От войны к миру». Проект приурочен ко Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сообщили организаторы.

Выставка насчитывает 20 залов и занимает площадь более 2,1 тыс. кв. метров. Проект освещает ключевые военные операции завершающего этапа Второй мировой войны: освобождение Южного Сахалина, Курильских островов, Маньчжурии и Кореи. Посетители могут узнать о военных операциях, приведших к разгрому Квантунской армии, о высадке десанта на Шумшу, штурме Харамитогского укрепрайона и десантах в портах Торо и Маока. Экспозиция будет работать до 23 октября.

В Татарстане по инициативе полпреда Президента РФ Игоря Комарова реализуется общественный проект ПФО «Герои Отечества», направленный на увековечение памяти погибших защитников Отечества и поддержку участников героических событий.

Экспозиция создана при поддержке Министерства просвещения РФ, Правительства и Министерства культуры Сахалинской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».