Общественник Котов назвал 12 книг в год культурным ориентиром для россиян

Регулярное чтение должно стать одним из культурных ориентиров для саморазвития россиян. Такое мнение высказал президент Фестивального движения «Книжные маяки России», общественный деятель Денис Котов на пленарном заседании «Культурный код народов России. От многообразия к общенациональным ценностям» в Казани.

Заседание прошло в рамках всероссийского проекта «Книжный поезд – 2026», который сегодня прибыл в столицу Татарстана.

«Мы стараемся привнести еще очень простой и практический культурный код, который называется „12 книг в год“. Это культурный минимум для человека на пути саморазвития», – сказал Котов.

Он также отметил, что интерес к чтению важно сохранить и после окончания школы. По его словам, в этом должны участвовать школы, библиотеки, государство и родители.

«Чтобы школы давали гарантию по чтению родителям, государству, а государство уже готовило библиотеки для того, чтобы человек мог продолжать образование с помощью книги. Для того чтобы библиотеки получали весь поток учащихся после школы на протяжении десяти лет, конечно же, нам всем – обществу, профессионалам, родителям – надо поработать», – сказал Котов.

Книгу он назвал одним из главных инструментов формирования культурных кодов на фоне большого объема информации с электронных экранов.

«Нас много отвлекают на визуальные картинки, на электронный экран, с которого нам что-то рассказывают, что-то объясняют постоянно. И понятно, что книга как способ остановиться, как способ замереть и начать диалог с собой – это, с нашей точки зрения, один из главных инструментов формирования культурных кодов», – подчеркнул он.

Тема культурного взаимодействия народов стала одной из центральных в казанской программе «Книжного поезда – 2026». Третий сезон проекта проходит с 5 по 14 сентября по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Ульяновск – Волгоград – Сочи. В этом году он посвящен теме «Литературный маршрут единства: книги, писатели, народы и русский язык».

Казанский день проекта приурочен ко Дню языков народов России. В городе проходят встречи с писателями, мероприятия для школьников, педагогов и библиотекарей, а также дискуссии о культурных кодах, многоязычии, литературе и кино.