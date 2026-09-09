В Татарстане открыли стелу с макетом метеорита «Каинсаз» возрастом 4,6 млрд лет

Фото: eco.tatarstan.ru

В Муслюмовском районе Татарстана открыли стелу с полноразмерной копией метеорита «Каинсаз». Церемония, приуроченная к 90-летию падения небесного тела, прошла с участием министра экологии РТ Азата Зиганшина, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Согласно полученной информации, почти 90 лет назад, 13 сентября 1937 года, вблизи села Каен-Саз упал метеорит, расколовшийся на осколки общим весом более 200 килограммов. Сегодня на месте события установили три информационных стенда и полноразмерную копию самого тяжелого фрагмента весом 102,5 килограмма.

«Мы возвращаем нашей республике и всей мировой науке уникальную страницу истории, связывающую землю Татарстана с бескрайним космосом», – подчеркнул Азат Зиганшин.

Министр напомнил, что «Каинсаз» относится к редчайшему типу углистых хондритов, возраст которых превышает 4 миллиарда лет.

Как передает пресс-служба, особый резонанс событию придает гипотеза, выдвинутая учеными МГУ в 2025 году. В ходе исследования микростроения метеоритного тела они обнаружили материал предположительно древнейшего биогенного происхождения – микрофоссилии возрастом более 4,6 миллиарда лет. Эта находка может сделать «Каинсаз» одним из древнейших свидетельств существования жизни из всех известных науке объектов. Открытие имеет значение для астробиологии: оно позволяет предположить, что жизнь могла возникать не только на Земле, но и в других частях Солнечной системы.

Зиганшин поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за постоянную поддержку, руководство Муслюмовского района, ученых РАН, Академии наук РТ и КФУ, а также компанию АО «Август»: «Без вашего участия, вашего неравнодушия эти стенды и макет не появились бы здесь, чтобы радовать и удивлять всех нас».

Министр назвал экспозицию «мостиком между наукой и каждым из нас» и приглашением для школьников, студентов и туристов: «Я очень надеюсь, что эти объекты станут точкой притяжения и точкой роста, местом, где рождаются новые исследовательские идеи, где молодёжь сможет прикоснуться к настоящей науке и понять, что великие открытия начинаются с любви к своей малой родине».

Новая экспозиция призвана стать не только памятным объектом, но и туристическим и научным центром. Ожидается, что стела с макетом метеорита войдет в число ключевых точек притяжения на туристической карте Татарстана.

Основная часть метеорита хранится в Москве, два массивных осколка – в Геологическом музее им. А.А. Штукенберга КФУ, остальные – в коллекциях научных учреждений разных стран. Создание экспозиционного объекта стало результатом совместной работы Минэкологии РТ, администрации и музея Муслюмовского района, ученых РАН и КФУ. Изготовление стендов и макета обеспечила компания АО «Август».