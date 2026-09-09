news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 сентября 2026 17:21

На организацию конкурса «Лидер XXI века» в Казани выделят свыше 18 млн рублей

Читайте нас в

В Казани определят оператора для проведения Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». На организацию масштабного молодежного события из бюджета Республики Татарстан направят свыше 18 млн рублей, документ размещен на сайте госзакупок.

Победителю закупки предстоит обеспечить полный цикл подготовки и проведения мероприятия в столице Татарстана: разработать содержательную программу, скоординировать приезд и размещение участников и экспертов со всей страны, организовать техническую базу и медийное сопровождение.

Всероссийский конкурс «Лидер XXI века» традиционно является одной из главных площадок страны для выявления и поддержки талантливых молодых лидеров, развития их управленческих компетенций и масштабирования лучших региональных практик в сфере общественной деятельности.

#молодежный лидер #молодежь #всероссийский конкурс
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

9 сентября 2026
«Литературная жизнь в Татарстане кипит»: в Казань прибыл «Книжный поезд»

«Литературная жизнь в Татарстане кипит»: в Казань прибыл «Книжный поезд»

8 сентября 2026
Новости партнеров