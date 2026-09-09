На организацию конкурса «Лидер XXI века» в Казани выделят свыше 18 млн рублей

В Казани определят оператора для проведения Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». На организацию масштабного молодежного события из бюджета Республики Татарстан направят свыше 18 млн рублей, документ размещен на сайте госзакупок.

Победителю закупки предстоит обеспечить полный цикл подготовки и проведения мероприятия в столице Татарстана: разработать содержательную программу, скоординировать приезд и размещение участников и экспертов со всей страны, организовать техническую базу и медийное сопровождение.

Всероссийский конкурс «Лидер XXI века» традиционно является одной из главных площадок страны для выявления и поддержки талантливых молодых лидеров, развития их управленческих компетенций и масштабирования лучших региональных практик в сфере общественной деятельности.