Главы заксобраний ПФО записали ролик ко Дню языков народов РФ

Руководители законодательных собраний регионов Приволжского федерального округа записали поздравительный ролик ко Дню языков народов России. Каждый из них обратился к жителям на родном языке своего края и рассказал о развитии культурного диалога между народами. Ролик опубликован в официальных каналах Госсовета РТ.

Открывает видео Татарстан – один из самых многонациональных регионов страны, где проживают представители 175 национальностей.

Напомним, сегодня в России впервые отмечают День языков народов страны. Указ об учреждении праздника подписал президент Владимир Путин в прошлом году. Дата приурочена ко дню рождения поэта Расула Гамзатова, автора стихотворения «Журавли», который писал на аварском и русском языках. Его судьба стала символом языкового и культурного многообразия России.

В ПФО проживают представители более 150 народов, что делает округ одним из самых многонациональных в стране.