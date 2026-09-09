Минниханов: «В Татарстане создают условия для самореализации молодежи»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с молодежью республики в казанском экстрим-парке УРАМ. О встрече он рассказал в своем канале в МАКСе.

«Такие встречи для нас очень важны. Они позволяют лучше узнать, чем сегодня живут молодые люди, что им интересно и какие инициативы они готовы предложить. Будем и дальше продолжать эту традицию!» – написал Минниханов.

Раис также заявил, что в Татарстане создают условия для развития и самореализации молодежи. В республике развивают современную инфраструктуру, поддерживают молодежные организации и реализуют различные программы помощи.

Главной задачей этой работы раис Татарстана назвал создание в республике среды, в которой молодые люди смогут раскрывать свои способности и реализовывать их на практике.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov