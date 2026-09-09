На встрече «Недетский разговор» Раиса Татарстана Рустама Минниханова пригласила на свадьбу пара студентов. Он – из Татарстана, она – из Мордовии. Торжество будущие молодожены планируют в сентябре.

«Мы поздравляем вас. На самом деле свадьба штука такая желательно, чтобы она в жизни была только один раз. Бывает у некоторых по-разному, но я желаю, чтобы вы жили в мире и согласии. Тем более вот в Мордовии наши друзья там работают. Породнились бы ещё сильнее благодаря этому», – улыбнулся в ответ Минниханов.

Он также напомнил, что Мордовию возглавляет уроженец Татарстана Артем Здунов.