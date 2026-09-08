В Татарстане 9 сентября начнут работу участковые избирательные комиссии. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Это очень важный момент избирательной кампании. Граждане смогут обратиться со всеми вопросами в свою избирательную комиссию по месту жительства. Можно будет прийти или позвонить на свой участок, узнать все о выборах, подать заявку на надомное голосование, уточнить детали», – рассказал он.

Кроме того, по словам Кондратьева, с 9 по 14 сентября на территориальные избирательные комиссии будут доставлены около 6 млн избирательных бюллетеней. «К 18 сентября все бюллетени должны быть на участках», – подчеркнул он.

Глава Центризбиркома напомнил, что десять дней осталось до первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов.

«В эти дни в России выберут депутатов Государственной Думы. Выберут высших должностных лиц в восьми субъектах РФ. Пройдут выборы в законодательные собрания 39 субъектов и 10 административных центров», – отметил Кондратьев.

Он добавил, что в Татарстане помимо выборов депутатов российского парламента пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. «В 202 округах в 40 муниципальных районах. Всего 558 кандидатов», – уточнил председатель ЦИК.