С начала операции «Чистый воздух» в РТ проверили более 5 тыс. авто

С 1 июня специалисты Минэкологии Татарстана совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МВД по РТ и Госавтонадзора по РТ проводят в республике операцию «Чистый воздух». За это время они проверили 5198 автотранспортных средств – 4732 легковых автомобиля, 271 грузовую машину и 195 автобусов, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Превышения выявлены у 111 автотранспортных средств. Это 84 легковые машины, 21 грузовой автомобиль и шесть автобусов», – отметили в министерстве.

При этом из машин, владельцы которых допустили экологические нарушения, 81 работала на бензине, 25 использовали дизельное топливо, а еще пять – газомоторное.

С владельцами таких авто сотрудники Минэкологии проводят разъяснительные беседы и советуют всем водителям чаще проходить техобслуживание.

Проверки охватывают Казань, Набережные Челны и 23 района РТ. В частности, инспекторы Приикского управления Минэкологии, проводя рейд в Ютазинском районе, проверили 37 автомобилей и нашли две машины с превышениями в отработавших газах.

Операция «Чистый воздух» продлится до 30 сентября. Она проводится уже в 44-й раз, сейчас она направлена на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

В прошлом, 2025 году экологи проверили 6497 авто, проверку на экологичность не прошли 168 из них. В основном за последние годы наблюдается тренд на снижение числа нарушений.

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