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Общество 10 сентября 2026 00:34

Госжилинспекция РТ разъяснила, кто отвечает за ремонт кухонного крана

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Жилищная инспекция Республики Татарстан дала разъяснение по поводу того, кто должен оплачивать ремонт и замену кухонного смесителя. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Казани, которая требовала от управляющей компании бесплатно устранить протечку крана, сообщили в ведомстве.

Женщина была уверена, что смеситель на кухне относится к общедомовому имуществу, а значит, УК обязана его обслуживать и менять за свой счет. Когда кран начал протекать, она подала заявку в управляющую компанию «Азино-Сервис». Сантехник осмотрел смеситель и сообщил, что нужна полная замена, однако компания отказалась выполнять работы бесплатно.

После жалоб в различные инстанции, включая прокуратуру, кран починили, но жительница потребовала перерасчета за два лишних кубометра воды, которые, по ее словам, накапали за месяц. УК отказала, отметив, что жалоб на скачки давления от других жильцов не поступало.

В Госжилинспекции РТ пояснили, что все сантехническое оборудование, расположенное в квартире после первых запорных вентилей, является личной собственностью владельца жилья. Это касается смесителей, унитаза, а также труб от стояка до сантехники. Ответственность за содержание, ремонт и замену кухонного крана полностью лежит на собственнике.

Управляющая компания отвечает только за общедомовые коммуникации: стояки холодной и горячей воды, канализации и первые отключающие устройства на отводах от стояков.

#Госжилинспекция РТ #кран #ремонт
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