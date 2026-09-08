844 участка в деревне Азьмушкино получили газ в Тукаевском районе

В Тукаевском районе сегодня подключили к сетевому газу микрорайон «Пятый элемент» деревни Азьмушкино, где ведется активное жилищное строительство, сообщили в пресс-службе Государственного Совета Республики Татарстан.

Новый газопровод протяженностью более 27 км обеспечит природным топливом 844 земельных участка. В церемонии пуска газа приняли участие исполняющий обязанности председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, депутат Госдумы Альфия Когогина, депутаты Госсовета РТ Рустем Усманов и Айдар Тагиров, глава Тукаевского района Камиль Назмиев.

«В нашем районе сегодня большой праздник. Тукаевский район растет и развивается, и мы чувствуем острую потребность в подключении новых объектов к газу. Мы активно работаем в этом направлении. Если в 2022 году газификация района составляла 34%, то сегодня мы достигли показателя 95,3%», – отметил Камиль Назмиев.

С таким динамичным развитием добиться стопроцентной газификации района будет непросто, пошутил Марат Ахметов, поскольку постоянно строится что-то новое.

«В то же время, мы понимаем, за каждым процентом газификации стоят судьбы людей», – подчеркнул Марат Ахметов и пожелал тукаевцам не снижать темпы.

Исполняющий обязанности главы парламента отметил, что реализуемая программа догазификации – крайне важный социальный проект, от которого зависит благополучие татарстанцев. «Газ – это тепло, уют и комфорт в домах. С 2022 года в ее реализацию в республике вложено более 7 млрд рублей», – сказал Ахметов.

Запуск газопровода стал частью программы социальной газификации (догазификации), инициированной президентом России Владимиром Путиным в 2021 году. Всего с 2021 года без привлечения средств граждан в Татарстане построены более 1,7 тыс. км газораспределительных сетей. Газопроводы доведены до границ 41 697 домовладений, 34 742 жилых дома подключены к сетевому газу.

Протяженность введенного сегодня газопровода в Азьмушкино составила почти 28 км. Техническую возможность для подключения получили 844 земельных участка, уже заключено 80 договоров на догазификацию. К газу подключат дома по улицам Р.Каримова, М.Амерзянова, Е.Перфильевой, 70 лет Победы, Г.Нуриахметова, А.Пятницина, Н.Майорова, Хрустальная, Звездная, Лазурная, Авантюрная, Безмятежная, Братская, Мечтателей, М.Урматова, Современная, Лучистая, Райская, Изумрудная, Янтарная, Героическая. Стоимость проекта превысила 136 млн рублей.

«Газ пришел туда, где его долго ждали. Программа догазификации реализуется по всей стране по прямому поручению Президента России Владимира Путина. Несмотря на санкционные тиски, в настоящее время продолжается реализация всех госпрограмм. Это говорит о том, что Россия – социально ориентированное и человекоцентричное государство», – сказала Когогина.

Рустем Усманов поблагодарил строителей и сотрудников газовых служб за проделанную работу. «Для газификации этих домов построено почти 28 км газопровода. Именно благодаря их работе жители поселка сегодня могут почувствовать тепло и уют домашнего очага», – сказал он, подчеркнув, что Татарстан получает неизменную поддержку со стороны федеральных газовых структур.

«Эту программу мы реализуем при поддержке руководства республики и лично Раиса республики Рустама Минниханова», – заключил Рустем Усманов.

Айдар Тагиров поделился впечатлениями, отметив, что микрорайон «Пятый элемент» очень красивый, с большими домами и улицами, имеющими необычные названия. Он также добавил, что благодаря программе догазификации подобные поселки становятся более комфортными и уютными, а также привлекают еще больше жителей.

После церемонии Марат Ахметов пообщался с сельчанами, в частности зашел в гости к семье Фахрутдиновых. Ильдар Хатипович и Айсылу Азатовна воспитывают троих детей. Старшей, Алине, 20 лет, она работает бухгалтером в ОЭЗ «Алабуга», Лиана учится в девятом классе, а самый младший – Амир – ходит в детский сад, ему 4 года.

«В этом доме мы живем уже полтора года, ранее отапливались электричеством. Ежемесячно это обходилось нам в 20–25 тыс. рублей. Дорого. Сейчас, когда пришел газ, счета будут по 4–4,5 тыс. рублей. Спасибо "Газпрому" и руководству республики за такую программу», – рассказывает Ильдар Фахрутдинов.

Марат Ахметов поздравил жителей микрорайона со знаковым событием и пожелал всем благополучия.