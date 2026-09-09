Эксперт Куприенко предупредил о правилах безопасности при запахе газа в доме

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить надежность всей газовой системы – любые неполадки могут привести к опасным нарушениям и тяжелым последствиям, предупредил заместитель главного инженера филиала «Северо-Западмособлгаз» Константин Куприенко в беседе с «Радио 1».

Эксперт пояснил, что при появлении запаха газа алгоритм действий должен быть четким и быстрым. Он рекомендовал немедленно прекратить использование газового оборудования и перекрыть кран на плите или котле, обеспечить проветривание, открыв форточку, вывести людей из помещения и следить, чтобы никто не пользовался открытым огнем и не включал свет, поскольку искра может вызвать взрыв. Также он посоветовал незамедлительно звонить в аварийную газовую службу по номерам 104 или 112.

Куприенко отметил, что с наступлением холодов нагрузка на сеть возрастает, а вместе с ней растут и риски. Поэтому перед зимой особое внимание следует уделить проверке запорной арматуры, дымоходов и вентиляции.