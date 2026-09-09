На спортивных объектах хотят установить государственный флаг Татарстана

Государственный флаг Татарстана может быть постоянно установлен на спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Его хотят устанавливать также во время официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Соответствующий законопроект находится на предварительном рассмотрении в Госсовете РТ.

Законопроект направлен на приведение в соответствие с федеральным конституционным законом, расширяющим перечень организаций, на зданиях которых постоянно вывешен государственный флаг России.

«До вступления в силу федерального конституционного закона такая обязанность распространялась на образовательные организации независимо от форм собственности, государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность по реализации молодежной политики», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект, касающийся изменений в законе «О государственных символах РТ», внесли в парламент депутаты Юрий Камалтынов и Альберт Хабибуллин.