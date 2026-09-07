Софья Дьякова: «Крысы – это стабильный житель Парижа. Видели их кучками»

В середине августа в Париже завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. В плавании от Татарстана в составе сборной России выступили три человека, среди них и уроженка Казани Софья Дьякова. Мы встретились со спортсменкой и о многом поговорили. О переходе от юниоров во «взрослые», Париже и Гилязовой – в интервью «ТИ-Спорта».





Софья Дьякова

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

«Я расплакалась, когда увидела Эйфелеву башню»

– На июньском чемпионате России в Казани ты говорила, что мечта – увидеть Париж и Эйфелеву башню. Рассказывай, как все прошло.

– Честно признаюсь, Эйфелеву башню видела только на второй день после прилета во Францию, потому что дорога и вся суета. И только когда специально поехали туда прогуляться, удалось посмотреть. И вот я вижу ее – и просто расплакалась. Она тронула мою душу, я до сих пор на эмоциях.

– Удалось подойти и пофотографироваться?

– Да, у меня уже в социальных сетях есть целый пост про Эйфелеву башню.

– Видел в соцсетях у прыгунов в воду, что у них было побольше времени погулять. Почему-то пловцов обделили немножко.

– Тут все зависело от того, кто какие дистанции и в какой день плывет. У меня не было так много времени – не потому что не было свободного времени, а потому что дистанция основная была в последний день. Не было как бы надобности гулять в первые дни, веселиться. А те, кто был в первые дни, у них было побольше времени прогуляться.

– Расскажи про Париж. Мы знаем про беспорядки. Как обстояли дела с районом в Париже, где вы жили?

– Честно скажу, район был пустоват. Кафешек было немного, людей немного. В центре, конечно, все повеселее. Я не скажу, что там какой-то грязный город, беспорядка не было. Единственное, конечно, были дополнительные жители – крысы. В достаточно большом количестве, но по поводу грязи я ничего плохого сказать не могу.

– Вы наблюдали этих «местных жителей», Софья?

– Да, и наблюдали даже иногда стаями, кучками, то есть у них это такой «житель» стабильный.

Софья Дьякова Фото: russwimming.ru

– Франция знаменита своими круассанами и магазинами. Удалось ли что-то из этого прикупить?

– Да, круассаны попробовали. А что касается шопинга, то, к сожалению, нет. Потому что все равно трата сил на торговый центр, на ходьбу. Хотя я очень люблю шопинг. И получается, что в Мюнхене он прошел мимо меня, что в Париже.

– Есть расхожая фраза «Увидеть Париж и умереть». В твоем случае – увидеть Париж и что?

– И завоевать медаль чемпионата Европы. На самом деле, многие говорят, что для меня именно этот чемпионат Европы был достаточно удачным, потому что и город мечты, и первая медаль взрослого чемпионата Европы. Все очень хорошо сложилось, поэтому у меня от Парижа осталось столько положительных чувства.

«Рвотный рефлекс от макарон в Париже, а больше там ничего и нет»

– Как раз о соревновательной части давай поговорим. Кролевая эстафета, бронза. Расскажи про тот день и первые эмоции, когда получила медаль.

– Расскажу немного «до». Все началось с того, когда я начала просчитывать между выбором пожертвовать 800 метрами вольным и проплыть эстафету либо проплыть личную восьмисотку.

У меня был подсчет всех лучших результатов, всех стран, кто там выступает, и по расчету лучших времен мы были четвертые. Я начала думать, надо ли мне это или нет. Но решила – если каждый из нас покажет лучшее время, то мы можем занять призовое место. Восьмисотметровка была пожертвована.

В тот день еще и утром надо было быстро плыть, потому что сказали, что будут выбирать, начиная с утра. Не было такого, что ты точно плывешь вечером, кроме единственного нашего лидера Дарьи Клепиковой. Поэтому утром надо уже было плыть по максимуму. У меня была разница с четвертой девчонкой около шести сотых. Это не такая большая разница, чтобы точно ставить меня на вечерний заплыв.

Однако, поговорив с главным тренером сборной Андреем Геннадьевичем Шишиным, я убедила, что вечером могу хорошо проплыть, что могу улучшить больше, чем на секунду. Он в меня поверил, поставил вечером.

И, конечно, когда Дарья Клепикова вырвала одну сотую, это были незабываемые эмоции. Потом еще в интервью мне сказали, что это всего лишь вторая в истории медаль в нашей дисциплине у девчонок на чемпионатах Европы. Больше девчонки, кроме нас и еще одной сборной, не завоевывали медаль. Поэтому это было просто какое-то безумие для меня.

– Расскажи про 400 метров, где все остановилось, к сожалению, в предварительном заплыве. Почему так получилось?

– Я уже много раз думала, что не так. Первая причина – эту дистанцию я плыла в последний день. Помимо этого, это самые длинные соревнования в моей жизни – семь дней. Спала плохо. Моя соседка Ралина Гилязова только в 10 вечера накануне моего старта отплыла свой переплыв.

Приехала очень поздно, сон был не тот, плюс еще к последнему дню была проблема с едой. Было очень невкусно, и первую половину соревнований я держалась, заставляла себя есть макароны – углеводы. Но на второй половине соревнований у меня уже организм отвергал еду. То есть я набираю ту же пачку макарон, потому что там больше ничего нет, и у меня уже начинается рвотный рефлекс.

У меня каждый потерянный килограмм – это все очень тяжело. Очень сильно меняется энергия, восприятие воды. К тому времени уже схуднула достаточно сильно. И поэтому на 400 просто не хватило сил.

– Светлана Чепик (тренер Дьяковой, – прим. Т-и) была с тобой ?

– Ей, к сожалению, не дали визу.

Софья Дьякова и Светлана Чепик Фото: социальные сети Софьи Дьяковой

– Про Ралину Гилязову. Ты уже сказала, что это первый для нее взрослый международный турнир. Расскажи, как она себя чувствовала.

– Я думаю, конечно, лучше у нее самой спросить. А так, в целом, конечно, она вошла в историю, ни у кого не было переплыва. Я думаю, что это хорошее начало такого международного пути.

– Ты была бы готова переплывать 800 метров или 400?

– Конечно, сравнивая 50 метров и 800, – это очень разные нагрузки. Но если потребовалось, на чемпионате Европы или на Олимпийских играх, то, конечно, деваться некуда.

– У тебя сейчас отдых был. Какие планы дальше?

– Завтра, 1 сентября, я иду на линейку. Я поступила в Поволжский университет физической культуры и спорта. А 2 сентября я уже вылетаю на Кипр – у меня там будет трехнедельный сбор. А потом сразу лечу в Кисловодск – там тоже сбор.

– Расскажи, как школу окончила.

– Окончила хорошо. Я не помню, сколько у меня всего четверок, – порядка трех-четырех. Остальные все пятерки. ЕГЭ тоже сдала неплохо – в университет я поступила без вступительных экзаменов за счет золота Игр БРИКС. Поэтому никаких сложностей с этим не возникло.

– А дисциплина какая в университете?

– Спортивный менеджмент. Так что я, возможно, на ваше место приду (смеется).

– Сами выбирали или как-то с родителями советовались?

– Честно, мои родители мне сказали, что я выбираю все сама. Если я скажу, что я не хочу идти в университет, они полностью меня поддержат. Поэтому мой выбор был самостоятельным. Понимала, что на тренера я не очень хочу учиться. У меня достаточно, я считаю, знаний для того, чтобы тренировать детишек. Поэтому выбор пал на спортменеджмент.

– Светлана Юрьевна Чепик не настаивала на том, чтобы ты в тренеры пошла?

– Нет, это только мое решение.

«Не планирую отказываться от 800 метров вольным стилем в угоду 400 и 200»

– Некоторые источники нам рассказывали, что вы с тренером ездили консультацию к Волгоград к Виктору Авдиенко. Расскажи, что тебе это дало.

– Я безумно благодарна Виктору Борисовичу Авдиенко. Вообще в целом за его базу. Мне лично эта база по душе. Да, консультацию. Но не только меня, но и моего тренера Светланы Юрьевны – как лучше по плану сделать, где какую пульсовую зону отработать. Все в тренировочном процессе. Со мной он был увлечен, помогал. Также с ним была работа один на один с моей техникой в воде. Он правда очень помог.

Софья Дьякова Фото: russwimming.ru

– В этом смысле болельщикам нужно понимать, что пройдет какое-то время и эта работа отразится не только на секундах, но и на месте на подиуме?

– Все говорят, что у меня безупречно хороший сезон. Я же не могу назвать его каким-то провальным, но, допустим, из трех дистанций улучшила одну. Это уже хорошо, потому что в прошлом году у меня все три дистанции были не по лучшим временам, не по рекордам. В этот раз очень хорошо сдвинула двухсотку, что уже очень неплохо. На 400 метров вольным подошла к своему лучшему времени. На 800 не получилось, но упор был больше на 200.

Нужно больше смотреть на цели и задачи, которые ставишь. Все зависит от них – улучшить личные секунды или проплыть по рекорду мира. Но по возможностям это не получается.

– А нет ли плана отказаться от 800 в угоду 400 и 200?

– Даже в этом году не было такого плана. Это решилось буквально за месяц до чемпионата Европы, когда я проплыла в эстафете на первенстве Европы по очень приличному времени. И мне сказали, что всё, тогда ты должна быть в эстафете. И только тогда мы отказались от восьмисотки. Так-то мы ее почти до конца тренировали. Как и на первенстве Европы, чтобы проплыть ее, взять бронзу, нужно ее тренировать. Поэтому нет пока планов отказаться от 800 метров.

– Но все-таки бронза, она дает какое-то ощущение, что важная ступень пройдена? Какая сейчас у тебя задача стоит?

– Я не могу сказать четко про задачи, могу сказать про барьер. Он есть у каждого спортсмена. У некоторых он непреодолим, у некоторых он тяжелый. У меня был барьер именно взрослых соревнований. Да, я до этого первенство Европы выиграла, на первенстве мира участвовала, но именно взрослый чемпионат мира и чемпионат Европы был для меня барьером. И именно вот в первый день Парижа он разрушился – я поняла, что все возможно, что это легче, чем ты думаешь.

Сейчас и мысли идут про взрослые соревнования. Хотя у меня все равно последний год по юниорам, уже надо туда головой полностью окунаться во взрослые турниры, потому что в этом сезоне все-таки у меня как-то было 50 на 50. В следующем году надо полностью концентрироваться на взрослые партии.

– Кстати, о первенстве Европы. Оно было для тебя последним на молодежном уровне. Всплакнула?

– Не могу сказать, что слезы были. Когда ты уже член не только юниорской сборной, но и старшей, понимала, что нужно метить на взрослые чемпионаты. Первенство Европы – это круто и классно, но все равно более ценятся взрослые старты.

«Недавно увидела, что в составе мужской сборной по водному поло половина команды – татарстанцы. Была приятно удивлена»

– На чемпионат Европы в Париж отправлялись шесть спортсменов. И четыре из них вернулись с медалями. Круто же?

– Это прекрасно. Конечно хочется, чтобы больше было вовлеченности в этот спорт в Татарстане. Больше чемпионов тех же. Но я, кстати, недавно увидела состав команды на ЧМ по водному поло. И там половина мужской команды ребята из Татарстана. И это очень круто, я очень удивилась. Просто я за водным поло не особо слежу, только стараюсь за ребятами из «Синтеза» следить, потому что все-таки наши, республиканские. И когда я увидела, что половина состава сборной России – татарстанцы, была приятно удивлена.

– Наше с тобой июньское интервью закончилось довольно громкой историей, связанной с Ралиной Гилязовой. Был ли какой-то ответ по той истории?

– Ралина мне рассказывала, что после моего интервью и у нее интервью взяли, и у Ларисы Павловны (Хяккинен – тренер Гилязовой, – прим. Т-и). Они афишировали проблему в том виде, в котором она реально есть, ничего не скрывая. Но не знаю, дали ли им возможность плавать.

Ралина Гилязова Фото: minsport.tatarstan.ru

– Софья, все интервью смотрю на твой загар. Расскажи, где отдыхала и как проводила отпуск.

– Мой загар – это заслуга Парижа. Наш тренировочный бассейн был открытый. В первый день у нас была радость: «Вау, круто, бассейн, солнце». Ты немного сбавляешь обороты эмоционального напряжения. Но уже на второй день я поняла, что это не так круто. Потому что жара – в один из дней было 38 градусов. Мы разминаемся на суше в шатре на открытом воздухе, плаваем в открытом бассейне. После этого мы должны идти в чашу, где много бассейнов, и стартовать свою дистанцию. Очень много ребят заболели из-за перепадов температуры.

Поэтому надо было прям очень аккуратно это делать. Я заблаговременно приходила в чашу до своего заплыва – обычно я так долго не сижу перед заплывом. Но там я так делала специально, чтобы у меня тело адаптировалось и не дало сразу нагрузку. И, соответственно, весь загар у меня от открытого бассейна в Париже. А отдых у меня прошел в тайге, в лесу. Я даже своими глазами увидела медведицу и двух медвежат. Вы не поверите, перед своими глазами. Не в зоопарке, а в лесу, в тайге. Вы представляете! Мне очень понравился отдых. Дышала горным воздухом на высоте, это очень полезно для здоровья.

– Как вы оказались в тайге, Софья?

– Меня пригласили в Кемеровскую область, на горнолыжный курорт Шерегеш.

– Как дела у Светланы Чепик?

– Она следила, болела, поздравляла, трансляции показывали на «Матч ТВ».

– Есть еще планы, которыми хочешь поделиться?

– Сейчас будем готовиться к отбору на чемпионат мира в Китае. Но для начала надо плавно войти в сезон, чтобы не сразу дать нагрузку. Иначе организм просто заболеет.