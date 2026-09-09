Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 2% в августе

В России в августе 2026 года продали 56 новых автомобилей сегмента Luxury. Это на 2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Рынок новых люксовых автомобилей в России растет восьмой месяц подряд – с начала 2026 года.

Самым популярным брендом в августе стал Lamborghini с результатом 21 проданный автомобиль. До этого марка в последний раз занимала первое место в марте – пять месяцев назад.

Второе место разделили Bentley и Rolls-Royce – по 13 автомобилей. При этом Rolls-Royce лидировал по продажам в июле. Кроме того, в августе в России продали семь новых Ferrari, а также по одному Aston Martin и Maserati.

В рейтинге моделей первое место разделили Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus – в августе было продано по 13 таких автомобилей.

Еще три модели, вошедшие в пятерку лидеров, также показали одинаковый результат. Продажи Bentley Bentayga, Bentley Continental GT и Lamborghini Revuelto составили по шесть автомобилей.

Всего за январь – август 2026 года в России продали 500 новых автомобилей сегмента Luxury. Это на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.