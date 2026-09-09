Певица Каменских заявила, что потеряла голос из-за перехода на украинский язык

Участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских заявила, что после перехода на украинский язык у нее возникла киста и пропал голос, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Певица рассказала, что это случилось во время тура. После инцидента она обратилась к психологу, который посоветовал ей вернуться к русскому языку, аргументировав это тем, что организм Каменских «не воспринимает» украинский язык.

Каменских отметила, что сделала вывод: она сама хочет решать, на каком языке говорить и петь.

Ранее в августе певица заявляла, что не поддерживает происходящее на Украине и дискриминацию русского языка. Она подчеркивала, что ущемление людей по языковому признаку для нее равно дискриминации по цвету кожи.