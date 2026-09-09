В художественной школе Лисичанска показали выставку о поездке в Татарстан

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Весной воспитанники художественной школы Лисичанска побывали в Татарстане. Они отдыхали в лагере «Добрый» в Высокогорском районе. В Казани дети посетили Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина. Во время поездки юные художники делали зарисовки и фотографии. Вернувшись в Лисичанск, школьники вместе с педагогами решили собрать выставку по мотивам поездки. Работы готовили во время летних каникул.

На встрече с заместителем Премьер-министра Татарстана Ринатом Садыковым и главой Алексеевского района Сергеем Демидовым ребята показали картины и рисунки, созданные по впечатлениям от Казани и Татарстана.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Детские эмоции, детские глаза не врут. Тот восторг, который ребята получили от поездки в Татарстан, конечно, не скроешь. Даже в той непростой обстановке, в тех условиях, в которых они сейчас здесь живут, дети есть дети. Очень приятно видеть эти заряженные добротой, радостью, энергией глаза.

И отдельно хочу отметить педагогов этой художественной школы. То, что они делают, очень дорого стоит. В этой непростой ситуации они вкладывают в детей не только знания, но и очень много духовного – в их развитие, в творчество», – отметил Сергей Демидов, прибывший в Лисичанск во главе колонны с гуманитарным грузом, который собрали в Алексеевском районе для подшефного Татарстану города.