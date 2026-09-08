«Это отличники, будущие офицеры»: кто участвует в чемпионате Сухопутных войск

Воздушная разведка, марш-бросок, захват траншей и многие другие испытания ждут участников чемпионата Сухопутных войск, который стартовал сегодня в Казани. Соревнования подобного уровня в России проходят впервые, и именно Казанское танковое училище было выбрано площадкой для их проведения.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Всем – яркой и честной борьбы, постарайтесь без травм!»

Сегодня на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища собрались бойцы военных подразделений со всей страны. Здесь торжественно открыли чемпионат Сухопутных войск по армейскому тактико-стрелковому многоборью.

В течение нескольких дней военнослужащие будут соревноваться в армейской стрельбе, воздушной разведке, оказании первой помощи и других военных дисциплинах.

Артем Травкин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Уважаемые участники! Хорошая погода – это отличный знак начала любого хорошего дела. Надеюсь, чемпионат, прежде всего, пройдет безопасно. Желаю вам показать свои лучшие качества на этих соревнованиях. Отдельно хочу поприветствовать судей: ваша тяжелая ответственная работа также непосредственно влияет на качество этого мероприятия», – обратился к участникам соревнований генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы РТ Артем Травкин.

Он пожелал всем хорошо выступить и показать себя. Вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы РТ Денис Алешин поприветствовал всех от имени председателя Координационного совета по вопросам ветеранов боевых действий при Кабинете Министров РТ, президента Федерации армейской тактической стрельбы РТ Ивана Егорова.

Артем Травкин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Иван Михайлович поздравляет вас с открытием, желает успешного проведения, яркой, честной борьбы. Всем большое спасибо! Конечно же, постарайтесь без травм. Всем удачи, успехов! Только вперед!» – пожелал участникам Денис Алешин.

На протяжении всех дней чемпионата участников ждут серьезные испытания: им предстоит продемонстрировать свои знания, навыки, силу, выносливость и главное – боевой дух.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ребята – профессионалы, дождь им не помеха»

Участие в соревнованиях принимают около ста человек – это семь команд из всех военных образовательных организаций Сухопутных войск.

«Здесь представлены не только общевойсковые организации, но и две артиллерийские организации – это Михайловская военная артиллерийская академия и Саратовское артиллерийское училище. Они будут соревноваться на общих правилах тактической стрельбы», – рассказал начальник отдела Управления боевой подготовки Сухопутных войск и главный судья соревнований Антон Некрасов.

Антон Некрасов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участники собрались со всей страны – они представляют военные вузы от Санкт-Петербурга до Благовещенска.

«Мы подготовили несколько дисциплин и несколько номинаций. Две дисциплины относятся непосредственно к армейской тактической стрельбе – это “Дистанция – один человек” и “Дистанция – группа”, участие в которых принимают все семь команд. Также есть две номинации для снайперских пар, где заявлены три команды, и номинация для операторов БПЛА», – рассказал Антон Некрасов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В дисциплинах при подготовке чемпионата, по словам организаторов, учитывали особенности нынешних реалий – опыт ведения боевых действий, который сегодня применяется на специальной военной операции.

«Мы наращиваем усилия в действиях личного состава и в зданиях, и в подземных коммуникациях, и в опорных пунктах противника», – добавил главный судья.

День сегодня выдался дождливый, по полигону стелился легкий туман, но, по словам главного судьи Антона Некрасова, все участники – профессионалы, поэтому превратности погоды им не помеха.

Победителей наградят кубками и медалями. Те, кто займет первые места, получат спортивные разряды федерации.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас все курсанты – самые лучшие, можем любого отправить на чемпионат»

Тренирует сборную Казанского танкового училища по армейской тактической стрельбе инструктор кафедры вооружения и стрельбы Рустам Равилов.

«Чемпионат такого формата проходит впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимает его именно Казанское танковое училище. Соревнования подобного вида происходят регулярно, соответственно, и готовимся к ним мы на регулярной основе. С курсантами мы занимаемся ежедневно. Участники команды армейской тактической стрельбы – это отличники учебы, будущие офицеры. У нас все курсанты – самые лучшие, мы можем любого отправить на чемпионат», – отметил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тренер признался, что уверен – каждый его курсант достоин первого места. Условия, в которых состязались сегодня и будут соревноваться в другие дни курсанты, максимально приближены к реальным. Проявить себя им предстоит в следующих направлениях:

скрытное выдвижение, поиск и уничтожение замаскированного пункта РЭБ условного противника;

поражение укрепленной огневой точки (ДЗОТа) огнем снайпера;

воздушная разведка с применением квадрокоптеров, оперативное обнаружение и уничтожение пусковой установки вражеского БПЛА;

огневое поражение мишеней и уничтожение тяжелой бронетехники (танка) из гранатомета;

стремительный марш-бросок штурмовых групп на квадроциклах к укрепленному опорному пункту;

захват траншей, отражение контрнаступления и зачистка макета городской застройки (тактических зданий);

оказание первой доврачебной помощи и оперативная эвакуация раненого товарища с поля боя.

Валерий Харин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С детства мечтал стать военным, буду служить Родине, сколько получится»

«Я первый раз на таких масштабных соревнованиях. Подготовка у нас была очень серьезная. По условиям чемпионата, участникам запрещается заранее знакомиться с тем, что ждет их на полигоне, поэтому пока мы не знаем, насколько будет сложно», – рассказал курсант Новосибирского высшего военного командного училища Валерий Харин.

Валерию 24 года, за его плечами срочная служба и участие в СВО.

«Я с детства мечтал стать военным. После армии приехал домой и, недолго думая, вернулся в свою часть в ракетные войска, в подразделение разведки, подписал контракт. Около года пробыл на СВО, нес службу на Донецком направлении. В планах – служить Родине, сколько получится», – рассказал он.

Валерий награжден медалью «За боевое отличие», ее получил за выполнение боевых задач во время спецоперации.

Дмитрий Котов – курсант Московского высшего общевойскового командного училища – будет соревноваться среди снайперов. Ему 21 год, учится он на четвертом курсе.

«Самое дальнее расстояние, с которого я работал, – 900 метров. На этом чемпионате буду работать на расстоянии от 500 до 900 метров. Нам нужно будет попасть в цель, учитывая порывистый ветер и туман. Это все усложняет задачу, но работать можно. Будут две попытки, одна из них пробная. Если попадешь с первого раза, тоже будет засчитываться. Если не попал – выходишь из игры», – объяснил курсант.

Дмитрий – потомственный военный, однако в семье он первый снайпер.

«Меня увлекла вся эта разведывательная и снайперская деятельность. Мне очень интересно», – отметил участник чемпионата.

Впереди у курсантов четыре дня активных соревнований. Каждому придется выложиться на все сто процентов, но для них, как для профессионалов, эта ситуация, скорее, привычная, поэтому каждый из них в своем успехе уверен.