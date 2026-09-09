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Общество 9 сентября 2026 20:41

В Казани завершили ремонт поврежденного коллектора на Чистопольской

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Основные работы по ремонту канализационного коллектора на улице Чистопольской, 4 в Казани, где из-за сильного износа трубы произошел провал грунта, завершили. Об этом сообщают «Вести Татарстан».

Во время обследования специалисты обнаружили несколько крупных и небольших повреждений на пяти метрах коллектора. Ремонт проводили открытым способом на глубине около девяти метров.

Работы осложняло большое количество инженерных коммуникаций на участке. При этом систему водоотведения на время ремонта не отключали, она продолжала работать в штатном режиме. После завершения основных работ специалистам осталось восстановить благоустройство территории.

Канализационный коллектор диаметром от 1,2 до 2 метров построили в 1985 году. По нему проходят стоки от 850 многоквартирных домов, 87 социальных учреждений и более 200 административных зданий. Износ сооружения достиг 100%.

За последние четыре года «Водоканал» восстановил пять участков этого коллектора от улицы Гаврилова до улицы Бондаренко. Их общая протяженность составила 4,3 км, на работы направили 1,9 млрд рублей.

Сейчас предприятие готовит проект реконструкции следующего участка коллектора – от улицы Бондаренко до улицы Яруллина.

В целом в Казани более 70% инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения имеет высокий уровень износа. Ежедневно на городских сетях работают более 30 аварийных бригад и около 250 единиц специальной техники.

В наиболее аварийном состоянии находятся 104 км канализационных коллекторов. Для их восстановления потребуется около 37 млрд рублей.

#коллектор #ремонт
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