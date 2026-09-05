Татарстанский боксер Сергей Сергеев стал двукратным чемпионом России

Фото: Федерация бокса РТ

В Саранске завершился 35-й чемпионат России по боксу среди мужчин. За медали боролись 312 спортсменов из 62 регионов России.

Воспитанник татарстанского бокса, представляющий ФСО «Динамо» РТ, Сергей Сергеев сначала в полуфинале одержал верх над трехкратным бронзовым призером чемпионатов России Амином Кушховым (Кабардино‑Балкария)

«Мне противостоял соперник высочайшего уровня, считаю его топовым боксером. Этот парень заслуживает быть в финале. Возможно, мне удалось выдержать этот натиск, а так был классный бой», – отметил после поединка Сергей Сергеев.

Затем в финале татарстанец выиграл бой у Данила Прокудина (Новосибирская область-Саха (Якутия) и стал двукратным чемпионом России в категории до 75 кг.

Бронзовым призером чемпионата в категории 54 кг стал еще один представитель Татарстана Айдар Фасахов (Нижнекамск). В полуфинале по решению судей он уступил Леониду Чебодаеву (Хакасия – Красноярский край).

«Сергей Сергеев – большой молодец, мы им искренне гордимся! Он вписал свое имя в историю татарского и российского бокса, став нашим первым двукратным чемпионом России. Полуфинальный бой был невероятно тяжелым. Это было жесткое, бескомпромиссное противостояние, но Сергей выстоял, показал красивую работу на дистанции и буквально вырвал победу. А вот в финале он выиграл уже на чистом опыте и высочайшем мастерстве, тактически и стратегически переиграв соперника. Поздравляю Сергея и его тренеров – Павла Борисовича Козлова и Виктора Шевелина. Также поздравляю Айдара Фасахова и его наставника Ярослава Бояршина. За этим успехом стоит огромный труд самих спортсменов, тренеров и всей команды Татарстана. Вместе мы всегда будем побеждать!» – поздравил боксеров Председатель Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

Прошедший чемпионат был не просто борьбой за золото. Это начало просмотра в сборную России на Олимпиаду в Лос-Анджелесе – 2028. Официальный квалификационный период начинается 1 апреля. Путевки на игры будут распределяться по результатам чемпионата мира-2027, континентальных квалификаций и двух мировых отборочных турниров.