«Перетряхнули все звенья»: Гатиятулин — о тактической революции в «Ак Барсе»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги напряженной победы над «Трактором» (2:1) в третьем матче КХЛ.

Специалист не скрывал: команда находится в активной фазе экспериментов, и текущий результат — лишь первый шаг к поиску оптимального баланса между атакующей мощью и надежностью в обороне.

Сразу после финальной сирены Гатиятулин на татарском языке поблагодарил родные трибуны за поддержку, но в техническом плане оценил игру сдержанно.

«Хәерле кич, арена ярдәм итте (Добрый вечер, арена нас поддержала – тат.)».

Тренер признал, что в составе произошли серьезные изменения:

«Добавились новые игроки, мы перетряхнули все звенья. В плане взаимодействия будем добавлять».

Он отметил, что команде не хватало контроля шайбы на протяжении двух периодов, однако в третьем отрезке удалось прибавить в движении, вернуть инициативу и создать достаточно остроты, чтобы дожать соперника.

Наибольший интерес вызвал эксперимент с тройкой, где Кевин Хейс и Егор Соколов вышли в одном звене с Александром Хмелевским. Гатиятулин объяснил это не только хоккейными, но и коммуникативными причинами:

«Все трое имеют большой опыт игры в Северной Америке, плюс все хорошо общаются на английском. Это учитывали при составлении сочетания».

При этом тренер поспешил охладить пыл болельщиков: оценивать связку по одной игре преждевременно.

Хейс только вчера провел первую тренировку и набирает форму, а задача штаба — плавно встроить Соколова в систему. Отказываться от модели активного хоккея с большим объемом катания в Казани не собираются, но искать рациональный баланс придется через матчи.

Тренерский штаб продолжает точечную работу с резервистами.

Отдельно Гатиятулин выделил прогресс Семена Терехова (2 шайбы в 3 матчах), однако напомнил, что бросок — не единственное его оружие, и призвал прибавлять в игре без шайбы.

Юбилей Кирилла Семенова (800-й матч в карьере) не остался без внимания. Наставник назвал его профессионалом и примером для молодежи, подчеркнув его отношение к работе и человеческие качества.

Отвечая на вопрос о защитнике Владиславе Колячонке, права на которого принадлежат «Ак Барсу», Гатиятулин занял жесткую, но дипломатичную позицию. Несмотря на очевидную необходимость усиления обороны, тренер заявил, что беспокоить игрока сейчас не будут:

«Знаем, что сейчас все его мысли о том, чтобы попасть в НХЛ. Для игрока это мечта, думаю, беспокоить его сейчас нет смысла. Нам пока остается пожелать ему ее осуществить.».