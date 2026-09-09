Депутат Панеш предложил ввести статус «Труженик тыла СВО»

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести в России статус «Труженик тыла специальной военной операции» и предоставить его обладателям социальные льготы. Об этом парламентарий заявил РИА Новости.

Панеш предложил использовать опыт поддержки тружеников тыла времен Великой Отечественной войны и предусмотреть для новой категории граждан конкретный перечень мер поддержки.

По мнению депутата, обладатели статуса могли бы получать ежемесячную доплату к пенсии после выхода на заслуженный отдых, бесплатно пользоваться общественным транспортом по всей России и получать компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, Панеш предложил предоставить им приоритетное право на санаторно-курортное лечение, возможность внеочередного приема в медицинских учреждениях и ежегодную выплату ко Дню Победы.

Депутат отметил, что в некоторых регионах труженики тыла Великой Отечественной войны получают единовременные выплаты и имеют право на приоритетное обслуживание. По его мнению, подобный подход следует распространить на граждан, которые работают в тылу во время специальной военной операции.

Статус «Труженик тыла СВО», как считает Панеш, могли бы получать несколько категорий граждан. В их число депутат предложил включить работников оборонных предприятий, которые трудятся сверхурочно для выполнения государственного заказа, волонтеров и сотрудников госпиталей, участвующих в реабилитации раненых.

Кроме того, статус предлагается предоставлять гражданам, которые регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону боевых действий, а также сотрудникам складов и логистических центров, обеспечивающим бесперебойные поставки.

Панеш считает, что работу этих граждан необходимо отмечать не только благодарностью, но и конкретными мерами социальной поддержки. Для этого, по его мнению, следует законодательно закрепить отдельный статус и соответствующие ему льготы.