Минлесхоз РТ зафиксировал 328 термоточек и 215 возгораний возле леса

С начала года в Татарстане зафиксировано 328 термических точек и 215 случаев возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. За аналогичный период прошлого года были зафиксированы 536 термоточек и 354 случая возгораний. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Открытие пожароопасного сезона в лесах Татарстана в этом году прошло в стандартные сроки – 15 апреля. Сезон проходит в штатном режиме. Погодные условия складывались благоприятно: летом периоды жары сменялись периодами осадков, что во многом способствовало снижению пожарной опасности», – рассказал он.

Министр подчеркнул, что в этом году ни одного лесного пожара допущено не было. Пожарную безопасность в лесах республики обеспечивают 20 лесопожарных станций в составе ГБУ РТ «Лесхоз», 5 лесопожарных станций в составе ГБУ РТ «Лесопожарный центр» и 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

«Все подразделения укомплектованы необходимой техникой, оборудованием и инвентарем, что позволяет эффективно ликвидировать любые возгорания», – сказал Кузюров.