В казанском сквере Толстого возложили цветы к бюсту писателю

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сквере имени Льва Толстого в Казани прошло традиционное возложение цветов к памятнику писателю. Сегодня исполнилось 198 лет со дня его рождения.

В тесный круг поздравителей, пришедших отметить 198-й день рождения Льва Толстого у бюста классику, вошли заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, заместитель министра по делам молодежи Владислав Усанов, заместитель мэра Казани Гузель Сагитова, генеральный директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов, председатель РОО «Русское национально-культурное объединение» Ирина Александровская, представители генеральных консульств Венгрии и Ирана в Казани, научного и культурного сообществ, студенты и школьники.

«Казань связана со многими известными именами, но память о Толстом заслуживает особого внимания», – открыл официальную часть церемонии Хакимзянов.

Те несколько лет, что Толстой провел в Казани, оказали на него большое влияние, сформировали и укрепили его взгляды. В свою очередь сам Толстой, а точнее его творчество, уже повлиял на весь остальной мир, или, как отметил замминистра культуры, «определил важнейшие вехи мировоззрения человечества».

«Казань стала точкой опоры, где его [Толстого] юношеские сомнения переплавились в зрелые мысли», – закрепила эту мысль Сагитова.

Несмотря на реноме классика, творчество Толстого по-прежнему близко по духу современной молодежи. В этом уверен Владислав Усанов, заявивший, что Толстой «не всегда был таким классическим».

«Было сказано, что не все осилят «Войну и мир», но друзья, не поленитесь и посмотрите в Яндексе «Лев Толстой в казанском университете» – он был живым человеком, активным и талантливым студентом», – направил Усанов юных участников церемонии на путь занимательных открытий.

Произведения Толстого действительно не устаревают. Его романы читают до сих пор, до сих пор они вызывают большой интерес у современного читателя и даже зрителя. Экранизации Толстого каждый раз вызывают волну обсужудений, будь то сериал на стриминговых сервисах или будущая экранизация Сарика Андреасяна.

«Популярность Льва Толстого в мире – это не наши гиперболы. Достаточно сказать, что экранизации его произведений происходят не только в нашей стране, но и в США», – сказала Ирина Александровская.