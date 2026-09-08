В Ютазинском районе на Фестивале труда и доблести чествовали жителей

В Ютазинском районе прошел Фестиваль труда и доблести. Центральной частью мероприятия стало чествование жителей, занесенных на Электронную доску почета Татарстана.

В фестивале приняли участие глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин, начальник Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Зявдат Салихов и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

Шафигуллин отметил вклад представителей разных профессий в развитие муниципалитета.

«В нашем районе живут и трудятся люди самых разных профессий. Именно передовики производства являются движущей силой района, а память о воинской доблести наших предков придает нам силы», – подчеркнул он.

Отличившимся в профессиональной деятельности жителям вручили именные свидетельства о занесении на Электронную доску почета республики. Ее своим указом от 1 мая этого года учредил Раис Татарстана Рустам Минниханов для признания профессиональных достижений жителей, их добросовестного труда и вклада в социально-экономическое развитие региона.

Ранее в этот день руководство района и гости встретились с коллективом градообразующего предприятия АО «Электросоединитель», где также вручили свидетельства Электронной доски почета. Кроме того, делегация посетила участников Великой Отечественной войны Инкома Абдуллина из села Байряка и Мухтарама Хаертдинова из Ютазов.

Завершился фестиваль концертом солистов и творческих коллективов района.

Фестиваль проводится в рамках Года воинской и трудовой доблести, которым по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова объявлен 2026 год.

Материал подготовлен при участии Розы Ахмадеевой

Фотографии предоставлены Розой Ахмадеевой