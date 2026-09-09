Национальный музей РТ открыл выставку ко дню рождения Льва Толстого

В рамках празднования дня рождения Льва Толстого в филиале Национального музея РТ, доме-музея писателя, открылась выставка «Ожившие страницы романа Л.Н. Толстого «Война и мир».

Экспозиция представит подлинные предметы XIX века из фондов Национального музея РТ, связанные с повседневной жизнью эпохи и упоминающиеся в романе знаковые предметы обихода: очки близорукого Пьера Безухова, ноты, по которым пела Наташа Ростова, медицинские инструменты, применявшиеся для лечения раненого князя Андрея, и менее повседневные масонские знаки, которые использовал Пьер во время своего увлечения идеями вольных каменщиков.

Как стало известно корреспонденту «Татар-информа», это не единственная перемена, которой ждут в музее. Нацмузей подал заявку на грант, по которому в 2027 году во флигеле музея-усадьбы может появиться детский музейный центр за счет субсидий из федерального бюджета.

Об этом «Татар-информу» рассказала первый заместитель генерального директора Нацмузея РТ Умида Гапарова. Детские музейные центры реализуются по всей стране в рамках нацпроекта «Семья». Сейчас Национальный музей РТ ждет включения своей заявки в шорт-лист грантового конкурса.

Напомним, сегодня в сквере Льва Толстого прошло возложение цветов к бюсту писателю.

Это и многие другие мероприятия, связанные с именем Льва Толстого, готовят Казань к празднованию будущего крупного юбилея – в 2028 году мир отметит 200 лет со дня рождения писателя. Уже сейчас известно, что мероприятие станет событием федерального уровня.