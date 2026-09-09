Сафонов едет в лагерь для новичков «Ванкувер Кэнакс» под русские песни

Фото: телеграм-канал хоккеиста

25-летний российский нападающий Илья Сафонов, подписавший в июле однолетний двусторонний контракт с «Ванкувер Кэнакс», прибыл в расположение клуба для участия в тренировочном лагере новичков.

Сегодня Сафонов отправился на первую ледовую сессию. В своем Telegram-канале игрок опубликовал видео из автобуса по пути на арену.

Видео сопровождается подписью: «Вот на таком аппарате едем в лагерь новичков, на правах первого в машине подключил музыку».

Лагерь новичков — первый этап предсезонной подготовки «Ванкувера». Игрок ранее заявлял, что намерен пробиться в основу и не рассматривает досрочное возвращение в КХЛ.

Основной тренировочный лагерь «Кэнакс» стартует в середине сентября.