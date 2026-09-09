В Татарстане ожидают роста реальных зарплат на 2,4% в 2027 году

Заместитель премьер-министра – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов представил прогноз социально-экономического развития республики на 2027–2029 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прогноз рассмотрели на заседании Кабинета министров Татарстана, посвященном основным параметрам социально-экономического развития, консолидированного бюджета республики и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Заседание провел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В нем приняли участие Раис республики Рустам Минниханов, исполняющий обязанности Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, Почетный Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, представители правительства, руководители министерств и ведомств, а также главы городов и районов республики.

Шагиахметов сообщил, что при подготовке прогноза учитывались национальные цели развития России, федеральный план структурных изменений, а также внешние и внутренние факторы, влияющие на экономику.

Оперативный штаб Татарстана анализирует данные предприятий и организаций, Федеральной налоговой службы, Росстата, Центробанка, Федеральной таможенной службы, коммерческих банков, отраслевых министерств и муниципалитетов. На основе этих данных совместно с предприятиями ведется работа по поддержанию социально-экономической стабильности, развитию экономики и участию компаний в программах поддержки.

Рост валового регионального продукта Татарстана в 2027 году прогнозируется на уровне 1%, в 2028 году – 2%, в 2029 году – 1,9%.

Одним из основных условий выполнения прогноза Шагиахметов назвал устойчивую и безопасную работу предприятий. По его словам, на фоне сохраняющихся ограничений и растущих рисков необходимо уделить дополнительное внимание нескольким направлениям.

В их числе – продолжение инвестиционных проектов и программ модернизации предприятий, диверсификация рынков сбыта, включая выход на международные рынки, технологическое развитие, внедрение современных технологий и цифровых решений, а также повышение производительности труда.

С учетом планов предприятий индекс промышленного производства в Татарстане в 2027 году прогнозируется на уровне 100,5%, в 2028 году – 101,9%, в 2029 году – 101%.

Объем строительных работ с учетом планов в жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве в среднесрочном периоде должен составить 100,2–101%.

Производство сельскохозяйственной продукции в 2027 году, согласно прогнозу, вырастет на 1,5%. Отраслевая государственная программа предусматривает рост на 1,7% в 2028 году и на 1,5% в 2029 году.

Оборот розничной торговли на фоне ожидаемого увеличения денежных доходов населения и туристического потока прогнозируется с ежегодным ростом на 2,6–2,9%.

Одним из основных факторов развития экономики Шагиахметов назвал инвестиционные проекты. По итогам 2026 года объем инвестиций в основной капитал Татарстана оценивается в 1 трлн 784 млрд рублей.

Для выполнения инвестиционного прогноза власти рассчитывают в том числе на своевременную реализацию заявленных проектов на территориях с преференциальными режимами.

В особых экономических зонах «Алабуга» и «Иннополис», а также на пяти территориях опережающего развития зарегистрированы 366 резидентов. Сейчас 56 проектов находятся на этапах оформления земельных участков, строительства производственных объектов и ввода оборудования в эксплуатацию.

В новой особой экономической зоне «Зеленая Долина» в 2027–2029 годах планируется реализовать проекты с объемом инвестиций более 300 млрд рублей.

В сегменте малого и среднего предпринимательства сохраняются риски, связанные со снижением спроса и рентабельности, увеличением фискальной нагрузки и жесткой денежно-кредитной политикой. Для поддержки бизнеса продолжают действовать федеральные и республиканские программы. С начала 2026 года малый и средний бизнес Татарстана получил по всем мерам поддержки более 41 млрд рублей.

Одним из инструментов расширения рынков сбыта для малого бизнеса, в том числе за пределами Татарстана, остается Республиканский маркетинговый центр. С начала года количество поставщиков продукции, работающих через РМЦ, превысило 6,3 тыс. Бизнес республики получил около 200 млрд рублей выручки, из которых 43,6 млрд рублей пришлось на продажи за пределами Татарстана.

Еще одним направлением развития бизнеса власти считают промышленные парки. В 2027–2029 годах планируется продолжить развитие и модернизацию их инженерной инфраструктуры. При этом управляющие компании и муниципалитеты должны будут привлекать новых резидентов и инвестиции.

Для оптимизации производственных процессов предприятия Татарстана также участвуют в федеральном проекте «Производительность труда». К настоящему времени к нему присоединились 387 предприятий республики, в том числе 36 – в 2026 году. Обучение прошли 6 864 сотрудника предприятий.

Выполнение экономического прогноза должно обеспечить условия для социальной стабильности и роста благосостояния населения. В 2027 году реальная заработная плата в Татарстане, согласно прогнозу, увеличится на 2,4%.

Шагиахметов отметил, что для выполнения прогнозных показателей необходима совместная работа органов власти, предприятий и организаций республики.