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Политика 8 сентября 2026 11:09

Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 27 тыс. татарстанцев

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Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 27 тыс. жителей Татарстана. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«С помощью «Мобильного избирателя» татарстанцы подали заявления, чтобы голосовать там, где они будут находиться, а не по прописке», – сказал он.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут с 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

#Выборы-2026 #мобильный избиратель
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