«Татары года – 2026»: начинается голосование за выдающихся людей и проекты

Около 160 заявок поступило на ежегодный рейтинг «Татары года – 2026». Кандидатов предложили их сторонники и эксперты. О том, как проект помогает находить новые имена и отмечать тех, чей вклад в татарскую культуру остается без внимания, организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Цель рейтинга – сказать спасибо, рэхмэт!»

Завтра, 10 сентября, начинается голосование за кандидатов ежегодного рейтинга «Татары года – 2026». Оно будет проходить на нескольких площадках – на специальном сайте «Миллиард.Татар» и в социальных сетях проекта.

«Идея рейтинга родилась из самой сути проекта «Миллиард.Татар». Мы постоянно пишем о разных аспектах жизни татар по всему миру и видим много интересных людей и проектов. Поэтому «Татары года» – это рейтинг о самых ярких представителях татарского мира и самых ярких проектах текущего года. Часто мы сталкиваемся с тем, что труд и проекты многих, кто работает по зову души, бывают не замечены. Поэтому мы стараемся в рамках проекта «Татары года» открывать новые имена. Цель рейтинга «Татары года» – сказать спасибо, рэхмэт тем, кто посвятил жизнь и силы популяризации татарской культуры», – рассказал руководитель «Миллиард.Татар» и автор проекта «Татары года» Арслан Минвалеев.

Арслан Минвалеев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов отметил, что главный результат работы «Миллиард.Татар» за пять лет – созданное ими сообщество.

«Удалось создать большое комьюнити. Очень много проектов проводится в офлайне – и конкурс, о котором мы сегодня говорим, и лектории на историческую тематику, и многое другое. И все это делается силами небольшой, но очень активной команды», – сказал Билалов.

Ринат Билалов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На конкурс подали около 160 заявок

В этом году участники будут соревноваться в 21 номинации, среди которых: «Медиапроект года», «Лучший спектакль года», «Песня года», «Учитель года», «Самый активный татарин, живущий за пределами РТ» и даже «Неудача года».

Заявки принимали с июня по сентябрь. Номинироваться могут как люди, так и проекты. Требования простые: возраст от 18 лет, проживание в России или за ее пределами. Главное условие – кандидат не может выдвинуть себя сам, его должны поддержать сторонники или эксперты.

Всего на конкурс подали около 160 заявок. Около ста из них подали команды и единомышленники номинантов, а остальные – эксперты рейтинга.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Голосование начнется с «Песни года»

На первом этапе участников оценивают эксперты – в каждой номинации их будет более двадцати. Они заполняют анкеты и выставляют оценки от 1 до 10 баллов.

Десять номинантов, набравших наибольшее количество баллов, проходят на этап народного голосования.

Завтра начнется голосование в первой номинации – «Песня года». В остальных номинациях оно будет проходить поочередно до ноября.

Финальное голосование пройдет с 12 по 20 ноября.

«Труд работающих по зову души часто бывает незамеченным»

Торжественная церемония награждения победителей состоится 2 декабря. Организаторы обещают музыкальные номера, сюрпризы и нестандартные форматы. В прошлом году гостей встречали участники реконструкций в золотоордынских доспехах, можно было сфотографироваться с ними.

Вопрос о призах, по словам Минвалеева, остается второстепенным.

«Это больше про признание, чем про призы. В прошлом году мы отчеканили монеты X и XIV веков, делали модель татарской пайзы – знак, который татарские ханы давали приближенным. Стиральных машин и телевизоров пока не дарим», – с улыбкой отметил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Новшества этого года

В этом году у проекта появился собственный сайт для голосования. Как отметил Минвалеев, лендинг создавали с помощью искусственного интеллекта.

«Наша команда, не будучи программистами, три дня мучилась, но с помощью ИИ создала этот лендинг. Это наш первый подобный опыт работы с искусственным интеллектом», – рассказал он.

Еще одно нововведение – Open Call. С июня организаторы собирали заявки от подписчиков и читателей через соцсети «Миллиард.Татар». По словам Минвалеева, поступило около сотни заявок.

«Каждая анкета, которую мы получаем, – это повод для публикации. Там и «Неудача года», и «Событие года». Читая их, мы видим палитру мнений. Задача рейтинга – находить новые имена, поддерживать этих людей», – пояснил главред «Миллиард.Татар».

Минвалеев рассказал и о дальнейших планах. Так, например, создатели рейтинга разрабатывают новую номинацию с рабочим названием «Корпорация Татарстана». Она будет отмечать предпринимателей из Татарстана и татарского мира, которые отличаются визионерским подходом к бизнесу.

«Мы видим, например, что в Бахрейне выходцы из Татарстана активно представлены в IT-секторе. Создатели «КазаньЭкспресса» реализуют новые проекты. Мы хотим показать сторону бизнеса, которая занимается нестандартными вещами», – пояснил Минвалеев. Также обсуждается номинация для татароязычных журналистов.