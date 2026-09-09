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Общество 9 сентября 2026 17:09

Минниханов заявил о важности искусственного интеллекта для работы госслужащих

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Госслужащие Татарстана активно осваивают искусственный интеллект, так как это стало важным элементом любой работы. Об этом на встрече со студентами рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Я к этому отношусь серьезно, потому что мир в этом направлении очень продвинулся. У нас есть целая программа обучения: мы всех своих служащих пропускаем через эту программу, чтобы они умели работать с ИИ», – отметил он.

Рустам Минниханов и сам активно осваивает работу с искусственным интеллектом и прослушивает лекции по этому поводу.

#искусственный интеллект #госслужащие #Рустам Минниханов
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