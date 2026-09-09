Минниханов заявил о важности искусственного интеллекта для работы госслужащих
Госслужащие Татарстана активно осваивают искусственный интеллект, так как это стало важным элементом любой работы. Об этом на встрече со студентами рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Я к этому отношусь серьезно, потому что мир в этом направлении очень продвинулся. У нас есть целая программа обучения: мы всех своих служащих пропускаем через эту программу, чтобы они умели работать с ИИ», – отметил он.
Рустам Минниханов и сам активно осваивает работу с искусственным интеллектом и прослушивает лекции по этому поводу.