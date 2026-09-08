Салимгараев рассказал, как Татарстан сохраняет культурный код народов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан играет важную роль в сохранении и представлении культурного и литературного многообразия народов России. Об этом заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на пленарном заседании «Культурный код народов России. От многообразия к общенациональным ценностям» в Казани.

Пленарное заседание прошло сегодня в рамках всероссийского проекта «Книжный поезд – 2026», который 8 сентября прибыл в столицу Татарстана.

По словам Салимгараева, в республике ведется большая работа по развитию литературы, а сама литературная жизнь сегодня «кипит». Одним из недавних примеров он назвал семейный книжный фестиваль «Тау Фест».

Напомним, V юбилейный «Тау Фест» прошел в Казани 29 и 30 августа и был приурочен ко Дню города и Дню Республики Татарстан. За два дня на его площадках состоялось более 70 мероприятий, а гостями стали писатели и деятели культуры из Татарстана и других регионов страны. Среди них – Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Андрей Усачев, Сергей Махотин, Галимьян Гильманов, Рифат Салахов, Ленар Шаех и другие.

Говоря о культурном коде, Салимгараев подчеркнул, что одна из особенностей Татарстана заключается в его многонациональности.

«Если говорить про культурный код, у нас очень многонациональная республика – здесь живут представители 175 национальностей. И, наверное, наша роль в том, чтобы показать всей России это многонациональное многообразие, культуру», – отметил Айдар Салимгараев.

По его словам, отражение этого многообразия можно увидеть и в книгоиздании. Татарстан является лидером по количеству национальных изданий и их наименований. Книги в республике выходят не только на русском и татарском, но также на чувашском, удмуртском и других языках.

Салимгараев также обратил внимание на литературную периодику Татарстана. В республике издаются журналы «Казан утлары», «Безнең мирас», «Аргамак». Кроме того, выходит казанский альманах, на страницах которого могут публиковаться авторы республики.

Еще одним направлением работы он назвал литературные конкурсы. В частности, Салимгараев рассказал о литературном конкурсе «Геройлар янәшә» («Герои рядом»), посвященном героям специальной военной операции. Проект реализуется совместно с Российским книжным союзом и Союзом писателей. По его словам, с каждым годом на конкурс поступает все больше работ.

Сегодня, 8 сентября, всероссийский «Книжный поезд – 2026» прибыл в Казань. Третий сезон проекта проходит с 5 по 14 сентября. Его маршрут объединяет Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград и Сочи. Главная тема этого года – «Литературный маршрут единства: книги, писатели, народы и русский язык».

Казанский день проекта приурочен ко Дню языков народов России. Основными темами мероприятий стали культурные коды, многоязычие, литература и кино как способы диалога между народами страны.

Одной из центральных площадок стал Центр уникального мастерства, где состоялось пленарное заседание «Культурный код народов России. От многообразия к общенациональным ценностям». Здесь же в программе дня – встречи с писателями и чтение сказок на языках народов России.

Мероприятия «Книжного поезда» сегодня проходят и на других площадках Казани. Для школьников организован литературный фестиваль-путешествие «Книжный переплет: слово, ценность, поступок», а для директоров школ, педагогов, методистов и библиотекарей – конференция «Школа читающих детей. 12 книг × 10 лет».

В Казанском федеральном университете программа посвящена многоязычию Казани, в Казанском художественном училище имени Н. И. Фешина – новым технологиям в кинопроизводстве и экранизациях. Творческие встречи с писателями также проходят в школах, библиотеках и других учреждениях города.

После Казани «Книжный поезд» продолжит путешествие по стране. Следующими точками маршрута станут Ульяновск и Волгоград, а завершится железнодорожная часть проекта в Сочи.