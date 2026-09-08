Ркаил Зайдулла: Культурный код России строится на общих ценностях

Несмотря на культурные, языковые и религиозные различия, у народов России есть общие ценности, которые формируют культурный код страны. Об этом заявил председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин на пленарном заседании «Культурный код народов России. От многообразия к общенациональным ценностям».

Заседание прошло сегодня в Казани в рамках всероссийского проекта «Книжный поезд – 2026», который 8 сентября прибыл в столицу Татарстана.

По мнению Зайдуллина, при разговоре о культурном коде многонациональной России важно учитывать самобытность каждого народа и одновременно искать то, что их объединяет.

«Дело не в религиозных, культурных различиях – их много. Дело в том, что нас объединяет. Таких вещей на самом деле мало, но все они – это уважение к традициям предков, особое понимание духовности, любовь к нашей общей Родине, способность и умение сплотиться в минуту тревог. И, пожалуй, этого достаточно для формирования общей гражданской нации, политической нации – России», – сказал он.

При этом различия между народами, считает писатель, делают страну богаче. Россия объединяет множество культур, которые могут значительно отличаться друг от друга, сохраняя общие ценности и взаимное уважение.

Говоря о культурном коде татар, Зайдуллин назвал его характерной чертой соединение европейских и азиатских традиций.

«Мы европейцы и азиаты. Или, говоря иначе, мы не европейцы и не азиаты. Мы стоим на стыке цивилизаций, принимая и перенимая обычаи и тех, и других, а иногда синтезируя их», – отметил он.

По словам Зайдуллина, татарская культура открыта к диалогу с другими народами. Это проявляется и в литературных связях: «Антология современного татарского рассказа» издавалась в Турции, Азербайджане, России и Казахстане.

Тема культурного взаимодействия народов стала одной из центральных в казанской программе «Книжного поезда – 2026». Третий сезон проекта проходит с 5 по 14 сентября по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Ульяновск – Волгоград – Сочи. В этом году он посвящен теме «Литературный маршрут единства: книги, писатели, народы и русский язык».

Казанский день проекта приурочен ко Дню языков народов России. Сегодня в городе проходят встречи с писателями, мероприятия для школьников, педагогов и библиотекарей, а также дискуссии о культурных кодах, многоязычии, литературе и кино.