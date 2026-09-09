В Казанском Кремле пройдут лекции об инклюзии и доступности музеев

Открытые вечерние лекции об инклюзии, доступности музейных программ для незрячих и слабовидящих людей, собаках-проводниках и мультисенсорности пройдут в Казанском Кремле. Встречи организуют в рамках просветительского проекта «Школа тактильных моделей».

Первая лекция состоится 9 сентября с 18.30 до 20.00. Тифлокомментатор, куратор междисциплинарных проектов, автор и ведущая программы «Отойдите от картины» на радио «Серебряный Дождь» Лена Шарова расскажет о музее как модели идеального мира. Встреча «Чувствуйте себя как дома: музей как модель идеального мира» будет интересна как музейным специалистам, так и широкому кругу слушателей.

11 сентября в то же время пройдет лекция председателя Совета по работе с владельцами собак-проводников «Мудрый пес» при МГО ВОС Светланы Телицыной и ее помощника Честера. Тема встречи – «Маршрут построен: как собаки-проводники помогают незрячим людям».

14 сентября состоится лекция культуролога, тифлокомментатора, методиста по музейно-образовательной деятельности отдела обеспечения доступности и инклюзии Государственной Третьяковской галереи Марии Галкиной. Она расскажет о работе галереи с незрячими и слабовидящими посетителями – от создания доступной инфраструктуры до общения об искусстве.

Участие в лекциях бесплатное, необходима предварительная регистрация. Проект реализуется при грантовой поддержке программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».