В Азнакаево чествовали людей труда и участников СВО

В Азнакаево прошел Фестиваль труда и доблести, объединивший представителей разных профессий и поколений, сообщает «Азнакаево-информ».

На площади перед районно-городским Дворцом культуры собрались работники промышленности и сельского хозяйства, врачи, учителя, строители, инженеры, представители культуры и социальной сферы, трудовых и семейных династий, общественники и волонтеры. Среди участников также были ветераны специальной военной операции и их семьи.

Глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин поблагодарил жителей за вклад в развитие муниципалитета.

«Азнакаевцы всегда были сильными, трудолюбивыми, ответственными, верными своей земле. Вы – ангелы в белых халатах, спешащие на помощь больным – врачи, учителя, дающие образование и воспитание детям, нефтяники, представители отрасли ЖКХ, доярки, животноводы, дорожники, строители… Именно ваш труд, ответственность и любовь к родному краю делают Азнакаевский район сильнее и комфортнее», – сказал Шайдуллин.

Отдельно глава района поблагодарил участников СВО и их семьи, в том числе родителей и супругов военнослужащих.

«Ваша стойкость, терпение – пример для всех нас. Пусть наши ребята будут здоровы и поскорее вернутся в свои семьи. Пусть и впредь мы будем работать вместе, трудиться на благо родной земли, жить в безопасности», – отметил он.

Азнакаевцев также поздравили депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев и депутат Государственного Совета Татарстана Назип Хазипов. Они вручили удостоверения работникам, имена которых внесены в Электронную доску почета Татарстана.

От Азнакаевского района на ней представлены 193 человека, добившиеся высоких результатов в различных отраслях. Среди них – ветеринарный врач Рустем Ахметшин, начальник районного архивного отдела Венера Валеева, глава Сухояшского сельского поселения Зульфия Закирова, водитель автогрейдера Расим Мингазов, работник сферы культуры Зульхия Минниханова, оператор искусственного осеменения агрофирмы «Азнакаево» Максим Спиридонов, оператор добычи нефти и газа Максим Сучков, журналист газеты «Маяк» Насима Фазлыева, учитель Гадиля Хадиуллина и начальник отдела военного комиссариата Рушан Юсупов.

Электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года учредил Раис Татарстана Рустам Минниханов. На платформе представлены более 15 тыс. работников 4,8 тыс. предприятий республики.

Фото: «Азнакаево-информ»