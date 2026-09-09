Фарид Абдулганиев и Госкомитет РТ по тарифам договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей

Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, Государственный комитет РТ по тарифам и АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Документ подписали 9 сентября на XXIV заседании Общественного совета центра в Торгово-промышленной палате Татарстана. Подписи под соглашением поставили Абдулганиев, сопредседатель Общественного совета АНО «ЦОП «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева и председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов.

Соглашение предусматривает совместную работу по предупреждению коррупционных проявлений, сокращению избыточных административных барьеров и защите законных интересов предпринимателей при государственном регулировании цен и тарифов в Татарстане.

Абдулганиев отметил, что тарифное регулирование, технологическое присоединение к инженерным сетям и обращение с твердыми коммунальными отходами остаются одними из наиболее чувствительных вопросов для предпринимателей. За последние три года бизнес-омбудсмен Татарстана получил более 100 обращений по этим темам.

По его словам, предприниматели жалуются не только на высокие тарифы. В обращениях также поднимаются вопросы прозрачности расчетов, обоснованности платы за подключение и длительных сроков рассмотрения заявок. Абдулганиев считает эти проблемы системными и требующими совместных решений.

Соглашение предусматривает совместное рассмотрение обращений предпринимателей в сфере тарифного регулирования с участием экспертов Центра. Кроме того, эксперты смогут участвовать в оценке регулирующего воздействия проектов нормативных актов Госкомитета РТ по тарифам. Таким образом, представители бизнеса смогут высказывать свои предложения по тарифной политике до принятия соответствующих решений.

Стороны также планируют совместно готовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере тарифного регулирования.

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей

На заседании рассмотрели практику работы с обращениями предпринимателей по вопросам тарифного регулирования и технологического присоединения за 2024–2026 годы. Участники также обсудили результаты работы экспертов Центра на заседаниях правления Госкомитета РТ по тарифам.

Отдельной темой стала возможность самостоятельной прокладки сетей предпринимателями. Абдулганиев рассказал, что некоторые инвесторы, в том числе крупные строительные компании, неоднократно предлагали самостоятельно выполнять работы по технологическому присоединению к сетям.

По их оценке, это позволило бы значительно сократить объем необходимых инвестиций и ускорить ввод объектов в эксплуатацию.

Бизнес-омбудсмен предложил рассмотреть возможность самостоятельной прокладки сетей абонентами. Этот вопрос планируют дополнительно проработать.

В заседании участвовали представители Управления Раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики, Министерства юстиции РТ, Общественной палаты и Государственного Совета республики, антимонопольного органа, члены Президиума и Общественного совета Центра, общественные представители бизнес-омбудсмена в муниципальных районах, эксперты pro bono и журналисты.

По итогам заседания Общественный совет подготовит пакет предложений, направленных на повышение прозрачности и обоснованности расчетов платы за технологическое присоединение.

Абдулганиев отметил, что заключение трехстороннего соглашения станет началом дальнейшей совместной работы. По его словам, стороны намерены контролировать рассмотрение обращений предпринимателей, сопровождать сложные случаи и добиваться большей прозрачности и обоснованности тарифной политики, чтобы ее принципы были понятны бизнесу.